Trophée du meilleur joueur du match : L’Algérien Taoufik Korichi dans le groupe des techniciens votants

L'ancien directeur technique national de la FAF l'Algérien Taoufik Korichi, figure dans le groupe d'étude technique (TSG) de la Confédération africaine de football (CAF), qui récompense à chaque rencontre de la CAN-2019, le meilleur joueur du match avec un trophée. Pour la CAN-2019, douze techniciens dont d’anciens joueurs et entraîneurs actuels constituent le TSG de la CAF. Ils sont répartis sur les six stades - deux par site, avec le soutien d'un ancien directeur technique de la CAF, Abdelmoneim Hussein 'Shatta', en tant que consultant. L'actuel directeur technique et du développement de la CAF, Raul Chipenda, a indiqué que les membres du TSG préparent un rapport technique sur tous les 52 matches du tournoi. «À la fin, ils prépareront le rapport technique qui sera analysé lors d'une conférence avec toutes les associations membres plus tard dans l'année. Ils identifieront également les tendances tactiques, les forces et les faiblesses qui feront l'objet d'une discussion approfondie dans le but d'améliorer l’aspect technique et tactique du jeu sur le continent», a déclaré Chipenda au site de l'instance africaine. Le milieu de terrain algérien, Ismail Bennacer, a remporté à deux reprises le trophée du meilleur joueur du match lors de cette CAN-2019. Il s'agit des deux victoires de l'Algérie, respectivement, devant le Kenya (2-0) et le Sénégal (1-0), pour le compte des deux premières journées du groupe B.

Liste des techniciens composant le TSG :

Groupe A : Belhassen Malouche (Tunisie), Serame Letsoaka (Afrique du Sud).

Groupe B : Jean-Michel Benezet (France), Abrham Mebratu (Ethiopie).

Groupe C : Edgar Watson (Ouganda), Daniel Amokachi (Nigéria).

Groupe D : Khalilou Fadiga (Sénégal), Herita Ilunga (RD Congo)

Groupe E : Taoufik Korichi (Algérie), Miller Gomes (Angola).

Groupe F : Diomansy Kamara (Sénégal), Jamal Fathi (Maroc).

Consultant : Abdelmoneim Hussein «Shatta» (Soudan).