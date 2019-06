Grand angle : Mauvais signe

Les signes encourageants perçus à partir de la Libye où le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé, poursuit ses efforts en vue d’un règlement du conflit sont battus en brèche par la dernière annonce de l’homme fort de l’Est, le maréchal Haftar, qui avait rencontré l’émissaire onusien il y a de cela quelques jours. Cette rencontre suivie juste après par des entretiens avec le Premier ministre libyen soutenu par les Nations unies durant lesquels les derniers développements en Libye ont été évoqués avait laissé penser que la situation allait s’améliorer. Mais l’annonce faite ce vendredi par le porte-parole du maréchal selon laquelle Khalifa Haftar, a ordonné à ses forces de prendre pour cibles les navires et intérêts turcs et d'interdire les vols depuis et vers la Turquie n’est pas de bon augure pour le futur. La raison de la colère de l’homme fort de l’est fait suite à la perte de la ville de Gharyan, principale base arrière de ses forces et dont il avait fait son centre d'opérations et d'où il était parti le 4 avril à la conquête de la capitale libyenne. Ankara est accusée d’avoir aidé les forces du Gouvernement d’union nationale (GNA) à s'emparer de cette ville. Mais au-delà de cette accusation, la décision de Haftar est à interpréter comme un refus signifié à Ghassan Salamé de tout cessez-le-feu auquel sont appelés les deux camps depuis la dernière escalade militaire. D’autant que si la Turquie est accusée d'intervenir «dans la bataille de façon directe : avec ses soldats, ses avions et ses navires par la mer» en soutien au GNA reconnu par la communauté internationale selon Haftar, il n’en reste pas moins vrai que ses forces bénéficient également, selon son rival du soutien militaire de l’Egypte et des Emirats arabes unis. Cette nouvelle donne vient à ne pas en douter compliquer encore davantage la mission de Ghassan Salamé qui refuse de baisser les bras en dépit de tous les obstacles mis sur son chemin. Il continue de chercher les moyens permettant de résoudre la crise, complexifiée depuis l’offensive militaire lancée sur Tripoli. Les derniers développements survenus et ce qui semble être un durcissement de la position de Haftar laissent craindre le pire. Ce dernier est décidé à en découdre militairement avec son rival Saraj. Pourtant c’est là, la solution la plus désastreuse pour la Libye, d’autant qu’elle est une forme déguisée de l’option de l’intervention militaire directe préconisée par certains, d’une part, et éloignen d’autre part, toute éventualité d’un règlement politique du conflit.

Nadia K.