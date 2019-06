Colonies israéliennes en Cisjordanie : Saëb Erekat dénonce les propos de l’émissaire de Trump

Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, a condamné les propos de l'envoyé de paix du président américain Donald Trump, Jason Greenblat, qui a déclaré qu’il préférait appeler les colonies israéliennes «des quartiers et des villes», rapporte samedi l'agence de presse Wafa. Lors d'une réunion vendredi avec une délégation d'universitaires, d'employés de bureau et de représentants de la société civile américains, M. Erekat a indiqué que la déclaration de Greenblat était «une incitation à toutes les personnes ayant assisté au récent atelier de Manama sur la paix au Moyen-Orient». Il a appelé toutes les parties présentes à l'atelier de Manama à «adopter une position commune afin d'affirmer leur attachement au droit international et au principe des deux Etats sur les frontières de 1967», avec El-Qods comme capitale de la Palestine et à «une solution juste pour la question des réfugiés», selon Wafa. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que l’initiative américaine proposée à travers l’atelier de travail de Manama, est «non constructive», rapporte hier l'agence de presse Sputnik.

En commentant les résultats de l’atelier de Manama, le ministère a clarifié jeudi dans son communiqué publié par Sputnik que «la proposition principale se base sur la création d’un fond de 50 milliards de dollars afin d’appliquer des différents projets dans les territoires palestiniens, en Egypte, en Jordanie et au Liban au cours des 10 ans, en ignorant la principale tâche de reprendre des négociations directes entre Palestiniens et Israéliens et d’établir un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec comme capitale El-Qods».