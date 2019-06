Nouveau plan éthiopie - UA pour le Soudan : Les militaires, prêts à négocier avec la contestation

Les généraux au pouvoir au Soudan ont annoncé tard vendredi qu'une nouvelle initiative de transition établie par les médiateurs de l'Ethiopie et de l'Union africaine pouvait servir de base pour une reprise des négociations avec la contestation.

Les négociations entre la contestation et le Conseil militaire de transition, qui dirige le pays depuis la destitution en avril du président Omar el-Béchir, doivent dessiner la future période de transition après 30 ans de régime autoritaire. Les pourparlers ont été interrompus en mai, et l'Ethiopie joue le rôle de médiateur pour les relancer.

Toutefois le Conseil militaire a demandé à Addis Abeba de revoir son plan initial en rédigeant un «document commun» avec l'Union africaine (UA). Même si le Conseil militaire de transition a quelques «observations, dans son ensemble il s'agit d'une proposition valide pour les négociations afin d'arriver à un accord final sur la formation des institutions du pouvoir de transition», a annoncé le porte-parole du Conseil, le général Chamseddine Kabbachi, dans une allocution à la télévision publique, évoquant le nouveau plan Ethiopie-UA.

«Le Conseil militaire est prêt à négocier immédiatement et de manière sérieuse», a-t-il souligné.

L'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, ne s'est pas encore prononcée sur l'initiative.