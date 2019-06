Trump dit être prêt à faire un pas sur le sol nord-coréen : Possible rencontre à la DMZ ?

Le président américain Donald Trump a affirmé hier qu'il était prêt à faire un pas sur le sol nord-coréen si sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée (DMZ) se confirmait. «Je serais très à l'aise de le faire, cela ne me poserait aucun problème», a-t-il répondu, interrogé sur un éventuel pas du côté Nord dans ce lieu chargé en symboles.

Depuis la rencontre de Singapour, les démarches de bonnes intentions demeurent. Des déclarations incendiaires de la première année à l'échec du sommet de Hanoï en février dernier, en passant par «la rencontre fantastique» de Singapour, le climat s’est quelque peu adoucit sans pour autant lever toutes les craintes.

Mais ce qui caractérise ces phases de rapprochement se sont sans nul doute les voltes face du Président américain qui n’a cessé de souffler le chaud et le froid.

On est loin désormais de l’expression «petit homme-fusée», utilisé par le locataire de la Maison Blanche pour désigner le leader nord coréen et du «gâteux américain mentalement dérangé» cher à Kim Jung Un. La poignée de main de Singapour à tracé d’autres perspectives pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. L’annonce surprise sur une éventuelle rencontre dans la zone démilitarisée entre les deux Corées traduit en tout les cas la volonté du président Trump d’en finir avec cette question alors que des dossiers brûlants lui pendent au nez, iranien en particuliers. Une telle poignée de mains entre un président américain et un dirigeant nord-coréen serait une première dans ce lieu chargé en symboles qui est probablement la frontière la plus militarisée au monde.

Ce serait leur troisième rencontre. Jugeant la proposition «très intéressante», le pouvoir nord-coréen a souligné qu'il n'avait pas reçu d'invitation officielle mais a laissé entendre que la rencontre pourrait avoir lieu. La tenue d'un sommet dans la DMZ «servirait de nouvelle occasion porteuse de sens pour approfondir les relations entre les deux dirigeants», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui, cité par l'agence officielle KCNA.

M. T.