Chlef : Conception d’une carte culturelle pour la wilaya

La direction de la Culture de la wilaya de Chlef a édité, pour la première fois, une carte culturelle qui devra être mise à la disposition des touristes et visiteurs de la région, et ce, dans le cadre de la démarche visant la promotion du tourisme interne et la valorisation des atouts touristiques et monuments culturels dont dispose la wilaya, a-t-on appris vendredi auprès des mêmes services.

«Par souci de promouvoir le tourisme interne et fournir aux visiteurs de la wilaya de Chlef un guide renfermant les sites et monuments importants qui pourront être visités, le secteur du tourisme a conçu, pour la première fois, une carte culturelle», a indiqué à l'APS le chef du service patrimoine, Mohammed Guendouzi. Cette carte culturelle contient, selon le même responsable, différents chemins et accès menant à plusieurs sites archéologiques et monuments culturels connus dans la wilaya, outre des cartes des différentes structures relevant du secteur de la culture, notamment les musées et les objets archéologiques qui y sont conservés.

Les responsables du secteur proposent un circuit touristique qui permettra de visiter les objets archéologiques au Musée public national Abdelmadjid-Meziane, le Musée El Asnam (ex-Dar El Baroud) qui renferme des objets de la plus ancienne basilique en Afrique du Nord, Saint-Réparatus et la maison de l'Artisanat à la cité Bensouna. En deuxième étape, le circuit permettra également de visiter la commune de Medjadja pour y découvrir l'architecture ottomane à la maison de Dar El Kadi, la zaouïa de Cheikh Sidi M'hamed Ben Ali, la casbah de Ténès, le fort de Sidi Merouane et le Musée Ali-El-Djira. Les visiteurs de Chlef sont également conviés à découvrir les vestiges romains d'Arsenaria et la Kalaâ de Timici.

Première du genre dans la wilaya, cette carte culturelle s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et du tourisme interne.