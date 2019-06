Du 1er au 29 juillet à Alger : Une trentaine d’artistes en résidence de création

Une trentaine d'artistes algériens et étrangers se donnent rendez-vous du 1er au 28 juillet pour une résidence de création à la villa Abdeltif à Alger, à la faveur de la première édition de la rencontre d'arts et nouvelles technologies "Maaen", ont annoncé les promoteurs du projet mercredi à Alger. Ce projet, porté conjointement par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) et la maison d'art Mood & Moob, verra la participation d'artistes dans divers disciplines appelés à travailler en binôme ou en trinôme, en plus de la tenue de workshop et de conférences. Le volet musical de ce projet comporte la participation du chanteur reggae Sadek Bouzinou du groupe "Democratoz" qui propose de travailler autour des rythmes africains avec les musiciens sénégalais Dia Youssou et Abdoulaye Anne. Le saxophoniste de jazz Hacene Zermani a choisi lui aussi d'explorer la musique nord-africaine à travers son projet "Tinnit", au même titre que la chanteuse Hayat Zerrouk qui prévoit une œuvre commune avec le plasticien Karim Nazim Tidafi. Evoluant en binômes, la danseuse suisse Deborah Chevalier et la performeuse Lila Lakehal ainsi que le plasticien et photographe Mizo et la performeuse Sarah El Hamed exploreront les lieux communs de leurs disciplines artistiques respectives. Les arts plastiques et la photographie connaissent le plus grand nombre de participants dont Dassine Besma Damache, Merine Hadj Abderrahmane, Mehdi Hachid, Lola Khalfa, Amir Dekik, Ryma Rezaiguia, Lamine Sakri, en plus de la participation du spécialiste des effets 3D Samy Lamouti.

L'objectif de ce projet est d'aller à la rencontre des artistes algériens d'Algérie et d'ailleurs, pour «encourager une collaboration et créer une dynamique créative collective et professionnelle en Algérie», expliquent les porteurs de projet lors d'un point de presse.

Le rendu du projet devra être présenté sous forme d'événement pluridisciplinaire, organisé à l'issue de la résidence.