Musique : Indépendance cha cha, monument de l’histoire musicale

La République démocratique du Congo célèbre le 59e anniversaire de son indépendance. Dans ce pays fou de musique, chaque fête du 30 juin se vit au rythme d'une chanson devenue l'hymne des espoirs vite déçus dans l'Afrique d'après-1960: "Indépendance cha cha". Ce monument de l'histoire musicale du continent est l'œuvre du groupe African Jazz de Joseph Kabasele, alias Grand Kallé, mort en 1983. Ses deux derniers musiciens encore en vie viennent d'interpeller le président de la République pour demander la "reconnaissance" de l'Etat congolais, accusé de les laisser vieillir et mourir dans l'oubli et le dénuement. "Je ne chante pas très bien!", prévient le seul sociétaire de l'African Jazz encore en bonne santé, l'ancien percussionniste Pierre Yantula Bobina, retrouvé et sollicité par l'AFP à son poste de chef de quartier de Lingwala, l'une des 24 communes de Kinshasa. Il ne se fait pas davantage prier pour fredonner en lingala "Indépendance cha cha, tozuwi ye..." : "Indépendance cha cha, nous l'avons obtenue/Nous voici enfin libres /A la Table ronde, nous avons gagné/Vive l'indépendance que nous avons gagnée". Début 1960, Pierre Yantula, alias "Petit Pierre", 18 ans à peine, est le benjamin des sept musiciens de l'African Jazz qui posent valises et instruments à Bruxelles. Leur mission: accompagner et distraire la délégation congolaise qui négocie l'indépendance du Congo avec la puissance coloniale belge autour d'une "table ronde" conviée par le roi Baudouin. Le nom des principaux leaders politiques est honoré dans la chanson: le futur premier président Joseph Kasavubu, son éphémère et légendaire Premier ministre, Patrice Lumumba, le Katangais Moïse Tshombé...

« Symbole de notre naïveté »

"Vous voyez que la politique marche ensemble avec la musique", résume Petit-Pierre, formé aux rythmes afro-cubains et aux mélodies soignées des rumbas de l'époque. "Voyez l'importance de cette chanson!", s'enflamme-t-il, croyant se souvenir qu'elle a été improvisée par Joseph Kabasele, alias Grand Kallé, sur quelques notes de guitare avant même l'ouverture de la table ronde. "Kallé a prophétisé la réussite de la table ronde. "Oh Kimpwanza cha-cha tubakidi": l'indépendance que nous avons arrachée aux mains des Blancs! La chanson a stimulé les politiciens". Et plus encore, selon l'écrivain Alain Mabanckou pour qui cette chanson est devenue un "hymne de l'émancipation" en Afrique. "Né six ans après ces indépendances, j'ai entendu ‘‘Indépendance cha-cha’’ dans la plupart des bars congolais de notre quartier de Pointe-Noire", se souvient le natif d'"en face", le Congo-Brazzaville. "Avec le temps, cette chanson est devenue le symbole de notre naïveté et de notre insouciance", a écrit Mabanckou dans le journal français Libération en 2010.

R. C./agence