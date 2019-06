Smaïl ouchène expose à la galerie Ifru Design : Le semi-figuratif en exergue

A l’instar de ses pairs, Smaïl ouchène appartient à une génération qui, a priori, semble avoir rejeté la prédominance de l'art plastique «fourre-tout», en l’occurrence «n’importe-quiste», pour se consacrer, entre autres tendances picturales, au style semi-figuratif ; ou semi-abstrait, c’est selon la perception que peut en avoir le spectateur.

Pour ce faire, l'artiste plasticien, professeur d’expression plastique à l’Ecole supérieure des Beaux-arts d’Alger, semble avoir développé une stratégie originale en élaborant ses premières «esquisses spécifiques», lesquelles, de visu, occupent la frontière poreuse entre deux tendances picturales : abstraite et semi-figurative. Ou semi-abstraite, selon la perception que peut en avoir le spectateur. Optant pour le thème intitulé «Aéro-Bleu» comme élément générateur de son exposition, il compose des développements sériels où les métamorphoses combinent avec subtilité leurs rythmes précis. Donc ici, l'indicible organise sa tactique également et permet les interprétations, les lectures plurielles tellement essentielles. C'est dire combien notre artiste plasticien additionne les coups de pinceau «spontanés», accents ténus ou appuyés, densités saccadées ou effacements. Musique d'urgence marquant l'espace de temporalité rythmée. L'effervescence créatrice, chez Smaïl Ouchène, bourdonne à fleur de toile, tandis que celle intitulée «La Casbah de Bejaïa» articule, en aérations, les signes à angle droit. Labyrinthe ordonné qui suggère des foyers de connexions possibles, mais qui abrite également une biffure de transgression. Signature aussi de l'immanquable chaos, urbain en l'occurrence, dans la toile petit format intitulée «Nouveau monde».

Performatif, le thème détermine la configuration formelle de chaque œuvre

Alors, grâce aux touches successives du pinceau de l’artiste plasticien, les projections issues des surfaces planes déploient des traces à l'aspect quelque peu illusionniste. Les encres, acrylique et autres, tamponnées avec justesse, superposent le bleu dilué, le jaune, le noir ou le rouge en combinaisons idoines. Et le spectateur subit bientôt un envoûtement intense. Aussi, les toiles de Smaïl Ouchène, pour la plupart exécutées durant les années 2017-18-19, se vivent-elles en visions chromatiques «sinusoïdales», un peu comme une psalmodie profonde en accent de douce gravité. Les multiples facettes que leur auteur suggère reçoivent la clarté et engendrent un jeu riche d'ombres, de reflets blancs, jaunes, oranges sur fond bleu —ou inversement— qui produisent magiquement de nouvelles tonalités.

Pour tout dire, le temps et le lieu factuels que le plasticien «concède» à ses constructions imaginaires finissent par inoculer leur superposition objective à notre perception du réel. Performatif, le thème détermine la configuration formelle de chaque œuvre, tout en remodelant l'espace, de telle sorte que l'assignation fictif/réel soit inopérante. Prise dans le tramage de la toile, la perception du spectateur bifurque selon les sinuosités du «signal» ainsi «dressé» ; et parce que le probable y est l'insoutenable, Smaïl Ouchène semble préférer encore se percevoir lui-même comme une charpente destinée à la construction d'un hypothétique récit de son imaginaire.

Jusqu’au 15 Juillet 2019 à la galerie «Ifru Design»

Kamel Bouslama