L’OPEP en réunion, dès demain, à Vienne : L’indispensable consensus

Prévues initialement les 25 et 26 juin, à Vienne, en Autriche, les réunions de l’OPEP ont été finalement reportées aux 1er et 2 juillet prochain. Il s’agit de la 15e réunion du Comité ministériel mixte de suivi (CMM) et de la 176e réunion de la conférence de l’OPEP, devant se dérouler durant la première journée et de la 6e réunion ministérielle de l’OPEP+ devant normalement aboutir à la reconduction de l’accord de réduction de la production qui exclut l’Iran, le Venezuela et la Libye, au regard des difficultés enregistrées dans la production. Un pacte réexaminé tous les six mois depuis le 1er Janvier 2017, et qui est intervenu suite à l’engagement des 15 pays membres du cartel pétrolier à baisser leur production à hauteur de 3%, les 10 pays partenaires dans l’accord ayant exprimé leur consentement à réduire leur production de 2,2%. Une démarche motivée par cet objectif qui consiste à rééquilibrer le marché et à réduire la surabondance des stocks. Des conclaves qui interviennent après le sommet du G20 d’Osaka et qui seront consacrés ainsi à l’examen de l’opportunité de reconduire l’accord en question et à l’éventualité de son prolongement. Si le renouvellement de l’accord Opep+ semble évident, en attendant les détails qui en découleront, la seconde orientation n’est pas encore officiellement confirmée. Cette dernière option serait retenue par les deux géants du marché pétrolier mondial, en l’occurrence l’Arabie saoudite et la Russie, selon les déclarations du président russe Vladimir Poutine, faites en marge du G20, qui s’est tenu les 28 et 29 juin, à Osaka (Japon), selon certaines sources médiatiques. Ainsi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré aux journalistes présents au sommet qu’il s’est entendu avec des dirigeants de l’Arabie saoudite pour prolonger l’accord sur une baisse de production pétrolière afin de soutenir les cours. Quant à la période de son prolongement, le président russe s’est contenté de préciser que le délai pourrait être de six ou neuf mois, mais qu’il est possible que ça soit jusqu’à neuf mois. Dans tous les cas, cette option sera discutée, et éventuellement officialisée, mardi, à Vienne, à l’occasion d’une réunion entre les ministres des Etats membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs dix partenaires, notamment la Russie. Pour rappel, les 25 pays dits « OPEP+ » se sont entendus sur une réduction de leur production de pétrole brut de 1,2 million de barils par jour (Mb/j). Engagement mis en œuvre à partir de janvier 2019 (avec le niveau de production d’octobre 2018 comme référence) pour une période initiale de 6 mois. Une démarche qui aura été bénéfique pour le marché puisque le cours du baril a pris environ 30% au premier trimestre, avant de se modérer. Aussi, le défi pour l’Opep et ses alliés consiste à préserver cet acquis et pérenniser la stabilité du marché pétrolier, actuellement confronté à une offre abondante et à une demande plutôt en berne. Une situation qui marquera l’évènement de l’OPEP devant également se dérouler dans un contexte fait de tensions sur l’Iran, et de divergences dans la perception de la solution du différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine. C’est dans cette conjoncture que l’OPEP+ mènera dès demain sa concertation sur la problématique des fluctuations des cours du brut, les niveaux actuels ne concordant pas forcément avec les intérêts et ambitions de la quasi-totalité des producteurs.

D. Akila