Equilibre des marchés pétroliers : M. Arkab : « Assurer la continuité »

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a indiqué, hier, que l’Algérie s’employait à assurer la «continuité» de l’équilibre prévalant dans les marchés pétroliers, dans le cadre des efforts entrepris, depuis 2016, par l’Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et des pays non-Opep.

Dans d’une déclaration, en marge d’une cérémonie d’attribution de logements, le ministre a fait savoir que «l’objectif principal demeure le maintien de cet équilibre afin de pouvoir mobiliser tous les moyens nous permettant de développer la production et l’ensemble des projets importants pour les secteurs de l’Énergie dans ces pays».

Les pays OPEP et non-OPEP examineront, lors de la 176e réunion ministérielle, prévue le 1er juillet à Vienne (Autriche), «les voies et moyens de stabilisation du marché au mieux des intérêts du consommateur et du producteur», a-t-il ajouté. Concernant le taux de respect de l’accord Opep/non-Opep, M. Arkab a qualifié le projet de «réussi», en ce sens qu’il est accepté par l’ensemble des États membres, rappelant, à cet égard, l’accord trouvé récemment concernant la reconduction de sa mise en œuvre jusqu’à la fin de 2019. «Tous les ministres des pays Opep et non-Opep sont d’accord sur ce principe», a-t-il ajouté.

Pour rappel, M. Arkab, également Vice-Président de l’Opep, participera, mardi 2 juillet, à la 6e réunion ministérielle Opep/non-Opep. Ces réunions devront «examiner l’état de l’évolution du marché pétrolier et ses perspectives», ainsi que «prendre les décisions à même d’assurer la stabilité des marchés conformément aux engagements de la déclaration de coopération signée entre ces pays».