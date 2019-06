M. Djemaï (FLN) : « Faire réussir le dialogue pour l’organisation d’une présidentielle. »

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemaï, a appelé, hier à Alger, tous les Algériens à «faire réussir la démarche du dialogue constructif menant à l’organisation d’une présidentielle dans les plus brefs délais». «En cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, le FLN appelle tous les Algériens à faire réussir le dialogue constructif et inclusif menant à l’organisation d’une élection présidentielle dans les plus brefs délais», a indiqué le SG du FLN, lors d’une réunion regroupant les secrétaires des mouhafadas et les présidents de commissions transitoires, appelant également les partisans de «périodes de transition» à «tirer les enseignements des situations survenues dans plusieurs pays» ayant opté pour cette démarche. Dans ce sillage, M. Djemaï a exprimé «le soutien de sa formation à la politique de l’État et de l’institution de l’Armée nationale populaire (ANP), adoptée face à la crise politique qui secoue le pays», saluant «les positions honorables de l’ANP qui a pris le parti du peuple et a accompagné la Justice dans sa lutte contre la corruption, en annonçant n’avoir aucune ambition politique». Dénonçant «les tentatives de certains aventuriers visant à ébranler la confiance du peuple algérien en son Armée», le SG du FLN a appelé ses militants à «s’opposer aux parties qui tentent de diviser le pays et le peuple algérien». Évoquant les affaires internes du parti, M. Djemaï a affirmé que les comités installés récemment chargés de «la prospection, des études, des cadres, des jeunes, des étudiants, du contrôle, de la discipline et de la gestion financière», et bien d’autres devant être installés prochainement, visent à ériger le parti en «espace pour la pratique démocratique», soulignant que les missions de ces comités «s’étendront aux mouhafadas et qasmas». En vue de réaliser les objectifs de ces comités, le SG a annoncé «l’organisation d’un forum des cadres du parti, fin juillet prochain, outre la tenue d’une conférence nationale des jeunes à la mi-août prochain».