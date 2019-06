Front El-Moustakbel : La phase transitoire rejetée

Le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a souligné, à Relizane, que son parti «avait appelé à l’application de la Constitution pour résoudre la crise politique, et qu’il rejette toute idée de phase transitoire qui plongerait le pays dans un tunnel obscur».

L’intervenant a estimé que «la solution réside dans la politique du dialogue», préconisant de «contacter tous, sans exclure personne, comme solution à sortir de la crise que connaît le pays». «Nous avons rencontré le chef de l’État, Abdelkader Bensalah. Nous avons accueilli plusieurs formations politiques. Nous avons dialogué avec eux. Nous discuterons avec toutes les parties», a-t-il ajouté. M. Belaïd a estimé que le Front El-Moustakbel aura «un rôle principal à jouer à l’avenir sur la scène politique avec ses cadres et ses compétences», ajoutant que sa formation «participera à toutes échéances électorales présidentielles ou législatives». Dans ce contexte, il a appelé la classe politique «à constituer une instance nationale indépendante, pour organiser les élections, gérer la surveillance du scrutin et annoncer les résultats».