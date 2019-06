Pêche de thon : Augmenter le quota

L’Algérie va demander l'augmentation de son quota de pêche de thon à partir de la prochaine campagne 2020, après avoir réussi à pêcher la totalité de son quota fixé pour cette année, dans les délais impartis, a révélé, hier à partir de Boumerdès, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Amari. «Le parachèvement, cette année, de la campagne de pêche au thon avant son terme, avec la pêche de la totalité du quota fixé pour l’Algérie, nous incite à revendiquer une augmentation de ce quota, lors de la prochaine campagne 2020», a indiqué le ministre à l’APS, en marge de l’ouverture officielle de l’édition 2019 de l'opération «Port et barrage bleus» au port de Zemmouri- El-Bahri. Il a signalé que la campagne de pêche du thon 2019 a été clôturée le jeudi 20 juin, avec la pêche de la totalité du quota de 1.437 tonnes fixé pour l’Algérie, en mettant à contribution quelque 22 navires battant pavillon national. «Concrètement, cela veut dire que cette campagne de pêche du thon a été clôturée 10 jours avant les délais qui lui ont été fixés», s’est encore félicité M. Cherifi, expliquant par là, la volonté de son département ministériel à «accorder davantage de soutien au secteur, et d’assurer plus de facilitations aux projets d’investissement dans les domaines de réalisation et maintenance des thoniers», a-t-il souligné, citant en exemple l’entreprise privée Corinev du port de Zemmouri-El-Bahri, visitée à l’occasion. «Nous sommes très motivés pour introduire une demande pour l'augmentation du quota de pêche de l’Algérie, dès l’année prochaine, pour qu’il soit à la hauteur des besoins et capacités nationales dans le domaine», a affirmé le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.