Gestion des ressources en eau : Nouvelle approche

Une réunion ordinaire du comité du bassin Sahara aura lieu, aujourd’hui à Biskra, a-t-on indiqué hier dans un communiqué de l’Agence du bassin hydrographique-Sahara (ABH-Sahara, basée à Ouargla). Cette réunion, qu’abritera le siège de la wilaya, sera présidée par un représentant du ministre des Ressources en eau et président du comité, a-t-on précisé. Le comité de bassin examinera, au cours de cette journée, les présentations de l’ABH-Sahara devant porter sur divers thèmes, dont l’approbation du règlement intérieur du comité et la présentation du bilan d’activités du 1er trimestre 2019 et des objectifs stratégiques-Plan d’action 2019-2020. Il s’agit, en outre, de la planification, de la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau et de la présentation d’une démarche en vue d’aboutir à un contrat de nappe dans la région de l’oued Biskra, a ajouté la source. Le comité du bassin examinera également le projet d’un contrat de nappe dans la région de l’oued Biskra qui entre dans le cadre du développement d’une nouvelle approche de gestion intégrée des ressources en eau en Algérie. L’objectif de cette démarche est la mise en œuvre de ce projet dans la région de Biskra (zone- pilote), qui contribuera à une meilleure prise en compte des problématiques de l’eau, selon la même source.