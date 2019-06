Opération « Ports bleus » : Inculquer une culture environnementale

«Nous sommes aujourd’hui, au port d’El-Djamila, pour lancer l’opération «Ports bleus». Ce programme est organisé chaque année, en étroite coordination avec la direction de la pêche et celle de l’environnement. Lors de ce coup d’envoi, pas moins d’une trentaine de plongeurs vont nettoyer les abords des plages et profondeurs des ports.» C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le wali délégué de la circonscription de Chéraga (Alger), lors de l’ouverture officielle de la 7e édition de l’opération «Ports bleus» à El-Djamila (Alger).

Cet événement est initié annuellement, par la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture, avec la contribution étroite de la Chambre algérienne de pêche et d’aquaculture. Poursuivant ses propos, Mohamed Smaïl a annoncé que des instructions fermes ont été données, pour que cette action de nettoyage ne soit pas conjoncturelle. Et de souligner, dans la foulée, qu’un ensemble de dispositifs sera incessamment mis en place, pour permettre aux estivants de ne pas jeter leurs déchets.

De son côté, la Directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger, Rabia Zerrouki, a précisé que depuis le mois de mai dernier, ses services préparent cette opération. «Cet événement est avant tout symbolique et a pour but de faire prendre conscience aux citoyens, quant à l’impérieuse nécessité de prendre soin de l’environnement», a-t-elle déclaré, avant de prévenir que les maladies proviennent et se transmettent essentiellement à cause du manque d’hygiène.

«Il faut inculquer une culture environnementale», a-t-elle préconisé. Soulignons que cette opération, qui touche l’ensemble des ports du pays, survient avec l’ouverture de la saison estivale, elle a aussi pour but de sensibiliser les citoyens aux questions en rapport direct avec l’environnement, à travers leur contribution à la propreté des plages qui se trouvent généralement à proximité des ports. À ce propos, la dite opération de nettoyage organisée aura pour but de sensibiliser les usagers des ports à l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, encourager toutes les opérations qui concourent à l’amélioration de la qualité environnementale des ports de pêche et de plaisance, et donc la préservation de l’écosystème marin.

Les outils pédagogiques fournis informeront sur la problématique des déchets et encourageront à adopter des gestes éco-citoyens.

Pour le directeur de l’Institut national supérieur de pêche et d’aquaculture, Madjid Azeb, l’opération «Ports bleus» est une sorte de «portes ouvertes» sur les ports de pêche, les différents métiers de la pêche et les différents intervenants liés à ce monde si particulier.

Dans ce même cadre, la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger organise, en coordination avec l’Institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture, et la Protection civile de la même wilaya, une journée d’information et de sensibilisation à la sécurité maritime à bord des navires de pêche, par un exercice de simulation d’incendie et de sauvetage d’équipage à bord, et ce au niveau du port de pêche d’El-Djamila. Un exercice qui a eu l’heur de plaire à l’assistance, nombreuse, notamment du fait que l’Algérie dispose des dernières techniques et technologies de sauvetage en haute mer.

L’organisation de cette journée a pour objectif de faire en sorte de contribuer à faire changer les mentalités des membres des équipages des professionnels de la pêche, sur le fait qu’une formation appropriée et la disponibilité d’un équipement en bon état, opérationnel, sont des atouts qui permettent d’affronter avec courage une situation critique en mer, et s’en sortir avec succès. Cette option est d’autant plus nécessaire, lorsque l’on sait que, d’après l’Organisation mondiale de la santé, le métier de marin pêcheur est l’un des métiers les plus dangereux. Il est même 18 fois plus dangereux que les travaux de bâtiment. Enfin, des ateliers au profit des écoliers avec des jeux de connaissances, des quiz, sont également au programme tout au long de la saison estivale. La projection de films documentaires et des ateliers seront également organisés au cours de cette opération.

