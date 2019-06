Sécurité sociale : Vers la réforme du système

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale estime que la réforme du système de Sécurité sociale est «plus qu’une nécessité», dictée par le développement socioéconomique que connaît le pays, et considère que le secteur est «sensible», d’autant qu’il incarne, selon lui, toutes les politiques publiques visant à réaliser le développement socioéconomique.

S’exprimant, hier, à l’ouverture d’un atelier portant sur «Le système de sécurité sociale : défis et perspectives», Hassan Tidjani Haddam a affirmé que les défis actuels exigent «l’amélioration» des services du système de Sécurité sociale et la «diversification» des sources de financement à même de «garantir» sa pérennité et de «préserver» les acquis des travailleurs et des assurés sociaux. Il reviendra à cet effet sur les difficultés financières auxquelles fait face le système des retraites, dues, notamment, à la «faible» croissance des revenus de cotisations, de l'augmentation «constante» des dépenses avec un taux de croissance annuel estimé à 18% entre 2010 et 2018, en raison de la revalorisation annuelle des avantages de retraite, qui a fait augmenter la moyenne des pensions de 80% durant la période 2010 - 2018, de l'augmentation des salaires à partir de 2012 et le départ massif en retraite anticipée. «Pour préserver la pérennité du système des retraites, les pouvoirs publics se sont engagés à garantir le versement des pensions des retraites, quelles que soient les conditions, en dépit des difficultés financières ayant touché le Trésor public, ces dernières années», a-t-il rappelé, en déclarant que l'État «n'abandonnera jamais» ses retraités.

C’est dans cette optique que le secteur a lancé un «large débat» réunissant «l'ensemble» des partenaires et les différentes parties concernées pour l'élaboration de propositions et de solutions liées, notamment aux équilibres financiers, à la rationalisation des dépenses et au renouvellement de la gestion de la CNR, afin d'introduire des réformes et d’«améliorer» ce système.

Le ministre a rappelé par ailleurs les réalisations du secteur en matière d’amélioration du service public en faveur des différentes franges de la société, soulignant, à ce propos, «l’humanisation» des relations, l’introduction des TIC dans l’administration de la sécurité sociale, ainsi que «l’adaptation» des prestations et services de la Sécurité sociale aux «nouveaux» besoins «croissants» de la population. Lors de cette journée, plusieurs thèmes liés à la sécurité sociale ont été débattus par des experts et spécialistes en la matière. Ces derniers ont soulevé la problématique des réformes du système national de Sécurité sociale qu’a connues le secteur depuis l’indépendance nationale touchant l’ensemble des aspects organisationnel, fonctionnel et financier.

S’agissant de la question du financement des systèmes de Sécurité sociale basé essentiellement sur les recettes des cotisations, les participants ont indiqué que les études réalisées par les institutions nationales et internationales ont montré les limites des modes de financement actuels, impactant la pérennité, l’équilibre et la stabilité des systèmes de Sécurité sociale. Pour rappel, Haddam avait promis, jeudi dernier, de «veiller» à «insuffler» une «nouvelle» dynamique au dialogue social, en impliquant les organisations syndicales «sans exclusion aucune» dans les débats qui seront initiés par le secteur autour du système de Sécurité sociale, ainsi que le dossier de la retraite, et ce avec l’intervention des chercheurs et d’experts. «Œuvrer en concertation avec tous les partenaires sans aucune exclusion est une conviction personnelle avant d’être un engagement et un devoir professionnel», a précisé le ministre, lors d’une rencontre avec les représentants d’organisations syndicales.Il a estimé que la concertation entre le gouvernement et ses partenaires socio-économiques marquera le début d’une nouvelle ère de dialogue constructif en faveur de l’intérêt général, et annoncera, par la même occasion, la révision des dispositions de la loi relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment l’amendement des dispositions relatives à la création de fédérations.

