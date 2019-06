ENS de Bouzaréah : Promotion d’enseignants d’amazigh

Le système national de l'Education et de la Formation s'est renforcé en cette fin d'année universitaire 2018-2019 par la sortie, à l'Ecole normale supérieure de Bouzaréah (Alger), de la première promotion d'enseignants du cycle primaire en tamazight. Il a été proposé à ce que cette promotion porte le nom de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri. A cette occasion, le HCA qui œuvre à la consolidation de la langue amazighe à l'école et à l'université, a pris l'initiative d'organiser «une sortie pédagogique et culturelle au profit des 40 lauréats de cette promotion, placée sous l'encadrement de la directrice de la section langue tamazight de l'ENS et du président de l'association des enseignants de tamazight de la wilaya d'Alger».

Le déplacement aura lieu samedi à destination du village Azemmour Oumeriem qui s'est distingué, en 2018, dans le concours relatif au village le plus propre au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Par ailleurs, le HCA affirme que la généralisation des sections de tamazight à travers le pays reste l'un de ses objectifs à concrétiser «à court et à moyen termes».