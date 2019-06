Université Mohamed-Lamine-Debaghine - Sétif 2 : Nouvelle distinction internationale

L’université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2, vient une fois encore de se distinguer sur le plan international et faire valoir les compétences de ses étudiants, enseignants et chercheurs au titre du projet «ABDEM» auquel cette université est adhérente depuis 2013 aux côtés de 6 universités maghrébines et 6 universités européennes. Cette université dirigée depuis le tout début par Abdelatif Noel Mami, vice-recteur chargé des relations extérieures, vient de recevoir, pour un juste couronnement, la décision d’expertise de la commission européenne concernant le projet «Temps ABDEM» coordonné par l’université de Sétif 2 au niveau du Maghreb. Une distinction d’autant plus méritée que ce projet qui est sélectionné comme «Success Story» porte sur «l’introduction à l’approche des droits dans l’enseignement supérieur». Il est coordonné par l’université espagnole de la Rioja et co-coordonné par l’université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2, dont les composantes n’ont cessé d’abonder dans ce sens depuis 2013 et durant 5 ans.

Ce projet a été retenu comme projet d’excellence par de nombreux experts de la direction générale de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de la commission européenne. Il convient à ce titre de souligner que les «Success Story» sont des projets finalisés qui se sont distingués par leur impact et leur contribution à l’élaboration des politiques, résultats innovants et/ou, à une approche créative et peuvent, de ce fait, relever d’une inspiration pour les autres, indique Abdelatif Noel Mami, qui ajoute par ailleurs que la sélection du projet, en tant que Success Story, a été faite sur la base de critères rigoureux de qualité, de pertinence et de résultats soumis durant 5 années à l’appréciation de la commission européenne. Ce projet, tout à l’honneur de ceux qui ont contribué à sa mise en œuvre, a été qualifié de «Success Story» dans la plateforme de résultats du projet Erasmus qui est une base de données contenant les descriptions et les résultats des projets dans le cadre du programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports ainsi que les programmes précédents, ajoute notre interlocutrice qui souligne qu’à la suite de cette sélection, une visibilité et une reconnaissance du projet est assurée par l’Union Européenne sur les sites Web, médias sociaux et lors de la préparation de la documentation pour les conférences ou réunions se rapportant à d’autres événements.

F. Zoghbi