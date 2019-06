Annonce, demain, des résultats du BEM : Le taux de réussite en hausse

Le taux de réussite au Brevet de l’enseignement moyen a connu une hausse de près de 4%. En effet, de 56,88%, en 2018, il passe, cette année, à 60,37%. Pour ce qui est du taux de passage à la première année secondaire, ce dernier est estimé à 73,82%.

Ce sont les chiffres annoncés par le ministre de l’Éducation nationale, M. Abdelhakim Belabed, sur sa page facebook.

Autre remarque à signaler, les garçons ont mieux travaillé que les années précédentes, à telle enseigne que leur taux de réussite a connu une augmentation de près de 9% pour atteindre, en cette session de juin 2019, les 49,37%. Les filles par contre ont visiblement moins bien travaillé avec un taux de réussite de 50,63% contre 59% en 2018, faut-il le rappeler. Quoiqu’il en soit, moins de vingt-quatre heures seulement nous séparent actuellement de l’annonce officielle des résultats attendus pour demain, lundi, et là, tout un chacun sera tranché sur son sort. Il faut savoir cependant que les élèves ayant bien travaillé tout au long de l’année scolaire n’ont rien à craindre même dans le cas où ils échouent à l’examen puisqu’il existe, toujours, une possibilité de rachat qui est en leur faveur. En effet, et en dépit du fait qu’il est exigé une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour réussir l’examen ; le candidat n’ayant pas eu sa moyenne aux épreuves du brevet — et qui a bien travaillé durant l’année — peut éventuellement être racheté, du moment qu’en cas d’échec, la moyenne des trois trimestres sera prise en compte avec celle obtenue à l’examen national du BEM pour obtenir la moyenne de 10/20.

Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Education nationale, ce ne sont pas moins de 631.395 candidats qui ont passé, cette année, l’examen du BEM, avec une hausse de 5,25% par rapport à l’année écoulée qui avait enregistré 595.865 candidats, toujours selon les données du ministère de l’Education nationale. Les détenus ayant passé cet examen étaient au nombre de 4.332 candidats lesquels étaient répartis à travers 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale comme centres d’examen officiels.

Au niveau de ces établissements, les épreuves avaient été, signalons-le, supervisées par l’Office national des examens et concours (ONEC) et encadrées par des fonctionnaires du secteur de l’Education nationale, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le ministère de la Justice et celui de l’Education nationale.

Pour faire de cet examen, une réussite totale, toutes les dispositions avaient été prises en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires à même d’assurer le bon déroulement des épreuves. Rappelons dans ce cadre que le BEM 2019 a été encadré par 627.655 employés répartis à travers les centres d’examens, outre les 51.114 encadreurs affectés au niveau des centres de collecte et de codage, en plus du personnel chargé de l’évaluation des copies.

En outre et pour garantir la crédibilité de cet important examen marquant le passage au cycle secondaire, le ministère de l’Education nationale, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux, s’est attelé à assurer une synergie des efforts pour le succès de l’examen.

Rappelons enfin que le début officiel des épreuves du BEM a été donné le 9 juin courant par le ministre de l’Education nationale, M. Abdelhakim Belabed, au collège d’enseignement moyen Mohamed-Khabab, à Constantine. Les résultats seront annoncés demain, lundi. Bonne chance aux candidats!

Soraya Guemmouri