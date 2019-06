Il rêvait de porter l’uniforme de police : Le vœu d’un jeune handicapé exaucé

En concrétisation du principe de Police de proximité envers les différentes franges de la société, particulièrement les personnes aux besoins spécifiques, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé une initiative au profit du jeune Zaaf Youcef. Son vœu, rejoindre le corps de la police et prendre part à une partie des missions quotidienne des éléments de la sixième sûreté urbaine, a été réalisé. Vêtu de l’uniforme de la police, Youcef a joué pleinement le rôle de policier, ce qui a été accueilli par les citoyens avec réactivité, à l’instar des automobilistes à travers les barrages de sécurité. Youcef a lancé un message aux conducteurs afin de faire preuve de vigilance et d’éviter l’excès de vitesse pour empêcher les accidents de la route. La méthode de contrôle administratif des véhicules lui a été inculquée. L’initiative a été accueillie avec satisfaction par les citoyens, et Youcef a fait preuve de joie en voyant son vœu se réaliser, en souhaitant un jour rejoindre pour de vrai les rangs de la police à l’avenir.

A. Ghomchi