Accidents de l’été : Le nombre de décès continue d’augmenter

L’été, période de vacances, de soleil et de sorties mais aussi de drames. La période estivale apporte chaque année son lot d’accidents. Et ce, à travers le territoire national.

La wilaya de Saida a connu hier un véritable drame, une personne tuée et quatre blessés ont était le résultat d’un accident survenu hier à Saida d’après les informations fournies par les services de la Protection civile. Il s’agit, en effet, du dérapage d’un véhicule touristique qui a ensuite frappé un arbre, et ce sur le CW 7 reliant les communes de Ouled Khaled et Ain Soltane. L’un des passagers est décédé sur place alors que quatre autres ont été évacués en urgence vers l’hôpital Ahmed-Medeghri du chef lieu de wilaya. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue du même établissement. Une enquête a donc été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’accident.



24 morts et 53 blessés durant les dernières 48 heures



Selon le bilan de la Protection civile, vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et 53 autres ont été blessées dans 20 accidents de la circulation enregistrés lors des dernières 48 heures au niveau national.

La même source, précise que 9 baigneurs sont morts noyés, durant la même période, au niveau de plages interdites à la baignade ou de réserves d'eau. A Mostaganem, le corps d'un adolescent âgé de 16 ans a été repêché par les unités de la protection civile au niveau d'une plage interdite à la baignade. A Oran, le corps d'une femme âgée de 31 ans noyée a été repêché dans la zone rocheuse de la grande plage de la commune Marsat el Hadjadj. Le corps d'un enfant âgé de 12 ans, décédé par noyade dans une mare d’eau, a été repêché à Ouargla, alors qu'à Jijel, les unités de la protection civile ont repêché les corps de trois victimes, âgés respectivement de 44 ans, 34 ans et 7 ans, décédées par noyade au niveau du barrage de la commune d’Erraguene.



Face aux dangers de l’été



Les unités de la protection civile sont intervenues également à Blida et à Illizi pour repêcher les corps de deux autres enfants âgés respectivement de 6 ans et 8 ans. Ces deux victimes sont mortes noyées dans une retenue collinaire pour le premier et dans une mare d'eau pour le second. A Ain Defla, le corps d'une personne âgée de 71 ans décédée noyée dans une mare d’eau a été repêché par les unités de la Protection civile.

Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile pour la lutte contre les feux de forêts et récoltes a été déclenché à de nombreuses reprises durant la même période. Les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 25 feux de forêts qui ont causé la perte de 272 hectares, de 14 feux de maquis qui ont causé des dégâts estimés à 355 hectares et 11 feux de récoltes qui ont engendré la perte de 162 hectares de et 7 hectares d’orge. Les unités de la protection civile ont été, en outre, mobilisé pour l'extinction de 28 incendies d’herbes sèches. 543 hectares ont été ravagés par les flammes suite à ces incendies, a-t-on ajouté.

Il y a lieu de rappeler que plusieurs campagnes de sensibilisation nationale ont été lancées le début du mois de mai à travers l’ensemble du territoire national sur les dangers de la mer, la prévention des feux de forêts et de récoltes, ainsi que les risques liés à l’envenimation scorpionique et les accidents de la circulation qui connaissent, par ailleurs, des pics en période estivale. S'étalant sur une période d'une vingtaine de jours, les citoyens en général et les enfants en particulier bénéficieront chaque année de la même période de toutes les informations nécessaires quant à la réduction des risques liés à la saison estivale en particulier les dangers de la mer et des réserves d'eau, et par voie de conséquence la réduction des pertes en vies humaines qui se chiffrent en dizaines chaque année par le respect stricte des consignes de prévention et l'apprentissage des gestes de premier secours.

