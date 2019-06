Sétif : Saisie de 10 quintaux de tabac moulu

Poursuivant sa lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes, le commerce illicite et partant l’impact négatif qui peut en découler sur cette dynamique à travers la wilaya, les services de la sûreté de la wilaya de Sétif sont parvenus ces derniers jours à saisir plus de 10 quintaux de tabac moulu (feuilles et tiges) qui étaient destinés à l’un des ateliers clandestins de fabrication de tabac à chiquer ainsi que l’arrestation d’une personne impliquée dans le transport de ce produit.

Une opération qui est à mettre à l’actif des services de police de la daïra de Salah Bey au sud du chef lieu de wilaya et qui a été matérialisée suite à l’exploitation minutieuse d’informations faisant état d’une tentative d’introduction d’une importante quantité de tabac à chiquer contrefait au centre de la ville.

L’enquête diligentée à cet effet par les services de police indique la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya, a abouti sur l’identification du véhicule transportant cette importante quantité de tabac moulu et son interception à l’entrée nord de la ville ou le contrôle et la fouille opérées par les services de police se traduiront par la découverte de 25 sacs de ce produit dont le poids total a été estimée à 10 quintaux.

A la suite de quoi, il a été procédé à l’arrestation du propriétaire de cette quantité de tabac moulu qui n’était en possession d’aucun document et encore moins de registre de commerce lui permettant d’exercer cette activité lucrative. Une procédure judiciaire à été établie à l’encontre du mis en cause pour détention et transport de tabac moulu (Feuilles et tiges) utilisés dans la fabrication du tabac à chiquer contrefait. La quantité du produit saisie a été remise aux services concernés.

Farouk Z.