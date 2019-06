Initiative de la direction de la Jeunesse et des Sports : 450 enfants d’Adrar au bord de la mer

Un contingent de 450 enfants de la wilaya d'Adrar a pris le départ à destination de Ain Temouchent pour un séjour en bord de mer, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS). Ce sont 300 enfants de la région d'Adrar et 150 autres de Timimoun qui composent ce contingent ayant pris le départ à bord de bus, et dotés de trousseaux de vacances, a précisé le DJS, Akli Mohamed Moucheref. Leur voyage s'effectue en deux étapes, au vu de la longue distance vers la wilaya d'Ain-Temouchent, avec une halte et une nuitée dans une des structures du secteur de la Jeunesse et des Sports dans la wilaya de Bechar, a-t-il ajouté. Il s'agit d'un des quatre contingents totalisant 1.800 vacanciers de la wilaya d'Adrar et de la wilaya déléguée de Bordj Badji-Mokhtar, qui sont programmés cet été pour des vacances dans des wilayas côtières, au cours desquels ils bénéficieront des bienfaits de la mer mais aussi de diverses autres activités culturelles et récréatives, a-t-il ajouté. L'initiative a ravi les parents de ces vacanciers, venus saluer leurs enfants à leur départ de l'Office du complexe sportif d'Adrar, en compagnie de leurs encadreurs et moniteurs.