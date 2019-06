Fontaines publiques : Quand des projets techniques deviennent piscines

Comme chaque été, les enfants qui habitent loin des plages domptent la canicule, avec les moyens du bord et à leur manière. Pour ces derniers, toutes les astuces sont bonnes, voire vivement recommandées, afin de se rafraîchir.

Faire trempette est un luxe, cequi impose très souvent le recours à d’autres procédés, qui se trouvent à leur portée et en prime gratuit, pour de nombreux gamins qui envahissent les fontaines ainsi que les jets d’eau de leurs quartiers en les transformant en espaces de baignade. Ils nourrissent un seul et unique rêve, en ce début de saison estivale ; à savoir profiter des grandes vacances. Les jets d’eau des ronds-points, font bel et bien le bonheur de ces petits «estivants» qui occupent chaque été, les lieux et en font, leur espace privilégié.

Chasser la canicule, en l’absence, d’autres échappatoires, renvoie toujours à l’utilisation, à bon escient, selon eux, de ces édifices d’embellissement de la ville, pour la baignade. En effet, le manque de piscines communales, explique aujourd’hui, le rush sur ces fontaines, déviées, ces dernières années, avec le manque d’infrastructures sportives et de loisirs, de leur vocation initiale. Fréquenter ces endroits est même entré dans les mœurs des bambins, malheureusement ils sont exposés aux accidents de la route, à l’électrocution, puisque les jets d’eau sont alimentés par des câbles électriques de pas moins de 360 volts, représentant ainsi un véritable danger de mort. L’autre menace réside également dans la pollution de ces fontaines, très souvent livrées à l’abandon, la plupart du temps. Il n’y a qu’à voir toutes ces bouteilles en plastiques, ces sachets noirs et toutes sortes de déchets qui flottent en surface pour saisir l’ampleur des risques auxquels sont confrontés, tous les jours, les enfants. Plonger dans ces bassins, en l’absence de nettoyage régulier, peut même coûter cher aux baigneurs et choper des bactéries et des virus très dangereux, notamment pour les enfants en bas âge dont l’immunité est souvent fragile.

Actuellement, le déficit en piscines, est fortement ressenti, d’où d’ailleurs la déviation des fontaines publiques, censées être avant tout des projets technique d’embellissement de la ville. Il faut savoir que même au niveau de la capitale, le nombre de celles-ci est réduit, même si l’opérateur privé est entré en lice pour offrir ce genre de loisirs, plutôt des prestations très coûteuses. Le problème du manque de ces infrastructures est très répandu, plus particulièrement au niveau de certaines wilayas du pays, notamment le sud où la chaleur est suffocante, avec des températures qui dépassent parfois les 48 degrés, à l’ombre. La réhabilitation de ces projets est plus que nécessaire d’autant plus que certaines, sont à l’abandon, depuis des années, pourtant elles avaient coûté des fortunes.

