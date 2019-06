Commentaire : Engagements et résultats

l La réalisation de logements demeure une préoccupation importante pour les pouvoirs publics. En annonçant la distribution de 66.000 logements, toutes formules confondues ,à l’occasion de la Fête nationale d’indépendance, le ministre de l’Habitat confirme ainsi toute l’attention qu’accorde le gouvernement pour ce secteur névralgique et pour la satisfaction des attentes des citoyens. Dans sa déclaration faite à l’issue d’une réunion au siège de son département, le ministre a livré quelques détails qui révèlent l’importance et l’ampleur de cette gigantesque opération de distribution de plusieurs milliers de logements qui toucherait plus de quarante wilayas. La livraison concernera les logements publics locatifs, ceux de la formule participative, le social, le rural, l’AADL et le LPP. Cette distribution mettra fin à longue attente des citoyens dont leur rêve se réalise enfin, grâce à l’engagement pleinement des pouvoirs publics qui assurent un suivi continu pour la réalisation des logements afin de répondre favorablement aux demandes exprimées par toutes les couches de la population.

Ces chiffres ont le mérite, il faut le souligner, d’apporter la preuve sur les efforts consentis par l’Etat sur ce volet précis entrant essentiellement dans le cadre de la politique sociale de l’Etat. Garantir un toit décent pour les citoyens demeure une des préoccupations majeures de l’Etat, contraint par la demande croissante de mobiliser davantage de moyens financiers et matériels nécessaires pour garantir la réalisation de plus en plus de logements selon des normes reconnues et de bonnes qualités. Le confort et le bonheur de citoyens à toujours été et restera l’objectif central des pouvoirs publics d’où l’attention grandissante accordée à un des secteurs sur lesquels repose la politique sociale. L’opération en perspective de distribution de 66.000 unités de logements en constitue justement la preuve tangible. Beaucoup de citoyens qui attendent depuis des mois, voire des années pour obtenir un logement auront enfin les clés tant convoitées et pourront ainsi rejoindre leurs logements. Le rêve devient réalité grâce aux engagements, tenus publiquement par les pouvoirs publics. Le 5 juillet prochain, la joie sera double, celle de célébrer la fête l’Indépendance nationale et la Fête de la jeunesse mais aussi pour beaucoup d’Algériens celui d’obtenir un toit après des années d’attente et d’espoir, parfois contrariés par la lenteur des travaux et le retard pris dans la réalisation. L’Algérie demeure l’un des rares pays qui continue à construire des logements sociaux et subventionnés pour les citoyens. Un devoir que l’Etat s’est fixé et un choix stratégique arrêté dans le cadre d’une politique sociale poussée et pleinement assumée. Cette démarche place l’intérêt et le confort des citoyens au centre des préoccupations des gouvernants. Dans le cadre de sa politique de logements, l’Etat offre plusieurs formules touchant toutes les catégories sociales de la population. Toutefois, il faut bien le préciser, une priorité est particulièrement accordée aux couches sociales les plus démunies et vulnérables. Cette politique de l’habitat est accompagnée par d’autres mesures incitatives dans le cadre de l’encouragement de logement rural et l’autoconstruction, deux aspects soutenus et accompagnés par les pouvoirs publics dans le cadre des efforts visant à endiguer la crise de logements. En plus de tout ceci, il est nécessaire de relever que l’Etat a réussi incontestablement l’opération d’éradication de l’habitat précaire et les bidonvilles initiés et exécutés pour le bien de la collectivité nationale. Les efforts se poursuivent pour permettre l’élimination définitive de ces habitations qui offrent malheureusement une mauvaise image hideuse dans certaines villes algériennes.

En dépit d’un contexte économique difficile, l’Etat maintient et poursuit la réalisation des logements, toutes formules confondues et ce dans le seul et unique objectif de répondre à la demande des citoyens qui se montrent de plus en plus exigeants mais surtout impatients. L’opération de distribution prochaine de 66.000 unités de logements est une preuve supplémentaire que les pouvoirs publics tiennent ses engagements et ses promesses. C’est une question de crédibilité.

M. Oumalek