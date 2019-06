Journée de formation dédiée aux journalistes : Maîtriser les concepts des TIC

Une formation sur les technologies de l’information et de la communication a été organisée, jeudi dernier à Alger, au profit des journalistes par Huawei Télécommunications Algérie. A cette occasion, les participants ont exprimé à l’unanimité leur pleine satisfaction quant à la tenue de cette formation, qui a constitué une opportunité idoine pour prendre connaissance de nouvelles technologies des TIC et des activités de groupes.

« Pour un traitement rationnel et objectif de l’information dans un quelconque domaine, cela nécessite des formations spécialisées », a indiqué l’un des participants. Il a ajouté dans ce sens que « ce genre de formation permettra aux journalistes de maîtriser les concepts et la terminologie ».

Intervenant à cette occasion, Fadila Kacimi, network manager solutions a fait une brève présentation sur les réseaux d’accès fixe. Elle a rappelé à cet effet l’évolution des technologies d’internet fixe, notamment le FTTB (Fiber to the building, ou fibre jusqu’au bâtiment), le FTTC (Fiber to the curbe, fibre jusqu’au trottoir) et aussi le FTTH (fibre jusqu’au domicile).

« Les technologies de Huawei sont très avancées et gagnent de plus en plus du terrain au niveau mondial et cela grâce aux efforts déployés par le groupe », a précisé Mme Kacimi, avant d’ajouter que « celui-ci a participé activement dans le développement de ces technologies et de décrocher la place de leader mondial ».

De son côté, Mohamed Réda Meghalsi, cadre au département « solutions » au sein du groupe a fait pour sa part une brève présentation sur la nouvelle génération des « Data Center » modulaires de Huawei. Il a expliqué à cet effet que cette nouvelle génération de centres de données permettra aux clients de résoudre les problèmes techniques constatés dans les anciens modèles de centres de données.

Ce nouveau modèle de centre de données de Huawei permettra d’économiser de l’énergie, réduire les coûts de réalisation et aussi réduire le temps de réalisation de 10 à 15 mois, explique encore M. Meghalsi.

Il y a lieu de noter que Huawei Algérie emploie, aujourd’hui, plus de 400 personnes, dont 83% d’Algériens. En seulement une année (2017-2018), Huawei Algérie a créé plus de

3000 postes directs et indirects en Algérie et coopère avec 120 partenaires et 200 fournisseurs algériens.

Makhlouf Ait Ziane