Conjoncture : Visibilité

l Avec une relative contraction de 22% par rapport à l’exercice 2018, le budget de l’État est resté dans un solde négatif de près de mille milliards de dinars durant le premier trimestre de l’année en cours. Un déficit qui résulte, en toute évidence, de déséquilibres entre les dépenses et les recettes. Une tendance baissière due, entre autres, à la réduction de la dépense d’équipement qui recule de 28% à la période indiquée. On relève toutefois que le déficit global du Trésor —dont les besoins de financement sont excessivement élevés—, relevé au cours du premier trimestre 2019, est demeuré dans son niveau, soit « quasiment inchangé » par rapport à la même période, en 2018, en dépit des mesures introduites pour en réduire l’impact. Cela d’autant plus que « le financement du déficit du Trésor, entre 2019 et 2020, sera sous pression », et cela « malgré les instruments sur lesquels l’Etat comptait » s’appuyer pour y faire face, devait avertir l’ancien ministre des Finances. Sans variations notables, sinon une baisse des dépenses au chapitre des équipements, d’ailleurs prévue dans le cadrage budgétaire pour 2019, qui anticipe aussi une meilleure maîtrise des équilibres budgétaires, une relative amélioration des recettes et de la fiscalité pétrolières, avec insistance sur la nécessité d’adaptation des besoins de l’économie du pays aux disponibilités financières ainsi qu’une rationalisation de l’utilisation des dépenses publiques. Une orientation rendue difficile dans le contexte économique actuel. Un contexte marqué par un effondrement continu des réserves de changes du pays, et qui reconduit le même impératif de réajustement structurel de l’économie avec pour objectifs de préserver les acquis sociaux, de stimuler la production nationale, tout en situant les dépenses de l’Etat dans les normes. L’Algérie, qui traverse ces dernières années une situation de détérioration de ses soldes des comptes courants de sa balance de paiements, et par conséquent, de ses finances publiques, a fortement besoin ainsi de réformer son économie sur de nouvelles bases. Il s’agit d’amorcer une vision rénovée du développement avec plus de clairvoyance quant aux objectifs à atteindre, à moyen et long termes. Une visibilité s’impose, surtout en matière de conduite budgétaire, ne cessent de souligner les experts, cette dernière devant s’accompagner d’orientations bien définies au plan des cadrages, dans une perspective d’équilibre et de transparence dans la gestion de l’argent public. Dans ce contexte, l’année 2020 devrait marquer le retour à une gestion budgétaire «plus rigoureuse» en Algérie, car il est important que l’Algérie préserve sa stabilité économique durant sa transition politique», a souligné, dans ce sens, le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale au Fonds monétaire international (FMI). Dans le même sillage, la Banque mondiale indiquait, en avril 2019, dans son bulletin d’information économique de la région Mena, que « le rééquilibrage budgétaire pourra reprendre au second semestre de 2019», et qu’il «faudra tôt ou tard mettre un terme au financement des déficits budgétaires par la Banque centrale pour maîtriser l’inflation». Des prévisions de la BM sur l’Algérie, on retient une légère baisse du déficit budgétaire à 5,1% du PIB en 2020 contre 4,0 % en 2021, et cela grâce « aux recettes des secteurs hors hydrocarbures » qui « apporteront une certaine marge de manœuvre pour réduire l’ampleur des coupes budgétaires ». Cela, en attendant les conclusions de la Cour des comptes sur l’impact du financement non conventionnel sur le déficit budgétaire.

D. Akila