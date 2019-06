Fabrication automobile :l EminAuto réalisera une usine

La crise que traverse le secteur automobile se fera ressentir, très prochainement, lorsque les usines d’assemblage en activité épuiseront leurs quotas imposés par le gouvernement pour diminuer la facture des importations des kits SKD/CKD.

Une crise qui visiblement n’effraie pas le concessionnaire et industriel EminAuto, même si celui-ci déplore le retard de l’accord du Conseil national de l’investissement (CNI), qui reste la condition préalable pour la finalisation des travaux et le démarrage de la production au niveau de l’usine. Contrairement aux autres investisseurs dans le secteur automobile, EminAuto ambitionne de se lancer carrément dans la fabrication et non seulement dans le montage. L’entreprise se considère d’ailleurs comme la première société privée de fabrication automobile, moteurs et superstructures, en Algérie.

L’usine, située dans la localité de Tamazougha, wilaya de Ain Témouchent, a eu déjà «l’avis favorable du comité d’évaluation technique du ministère de l’Industrie et des Mines, de l’Agence nationale du Développement de l’investissement (ANDI), et obtenu le permis de construction et l’acte de session », nous a expliqué Nihat Sahsuvaroglu, P-DG de EminAuto. M. Sahsuvaroglu affirmera que dans le but de contribuer au développement de l’industrie automobile algérienne, « le gouvernement chinois s’est engagé, à travers une lettre adressée en avril 2018 par son ambassadeur en Algérie à l’ancien Premier ministre, à réaliser un important projet industriel ».

Il ajoutera que « selon cette correspondance, JAC Motors et son partenaire historique en Algérie depuis 19 ans EminAuto, se sont engagés pour une usine de fabrication automobile ainsi qu’une autre pour la production de moteurs en Algérie et ce, à travers cinq étapes distinctes ».

Il dira également que le constructeur étatique chinois participera à l’usine algérienne une fois que le CNI donnera son accord, et elle sera une copie conforme à celle de la Chine, dont une partie sera robotisée. L’usine prévoit de produire pas moins de 100.000 unités par an des modèles des marques chinoises JAC et JMC et la marque coréenne SsangYong. Le coût global de l’investissement est de l’ordre de 170 millions dollars pour l’assemblage de camions légers, de pick-up et des SUV.

Le concessionnaire a déjà déboursé 2,7 milliards de DA de matériaux de construction pour faciliter le processus et les besoins logistiques de l’usine et pour que le processus fonctionne plus facilement. EminAuto compte investir 2,7 milliards DA pour la ligne de production. L’unité de fabrication de moteurs, qui sera identique à celle existant en Chine, sera chapeautée par une équipe d’ingénieurs chinois et algériens pour la formation du personnel et le transfert technologique.

Des moteurs, des châssis et des superstructures

Elle aura à produire 40.000 moteurs pour sa première année et deux types de moteurs : le 2.8 litres diésel avec turbo et le 2.8 litres diésel avec turbo intercooler, l’objectif étant d’arriver à produire 80.000 moteurs par an dans les prochaines années.

«Les superstructures ou les carrosseries servant pour l’aménagement des camions seront totalement fabriquées en Algérie, au niveau de notre usine et ce, dans un délai de 45 jours après l’entrée en production de l’usine de fabrication. La fabrication du châssis et la cabine ainsi que la peinture pour les modèles de l’usine seront totalement assurées au niveau de notre unité de production et ce, avant la fin du premier trimestre 2020», précisera M. Nihat.

Il indiquera à l’occasion de la visite guidée destinée aux journalistes spécialisés du secteur automobile que « la future usine EminAuto/JAC devrait atteindre la première année 20% de taux d’intégration avant de passer à 50% a 5e année.

En plus du moteur, des superstructures, du châssis et de la cabine qui seront produits localement avant mars 2020, Emin Auto/JAC veut aller encore plus loin en organisant, avec le concours du ministère de l’Industrie et des Mines, les journées techniques sur la sous-traitance automobile. Celles-ci devraient avoir lieu avant la fin du premier trimestre 2020 avec la présence de sous-traitants chinois et turcs. Le but étant de favoriser l’implantation de sous-traitants des deux pays cités en Algérie qui auront l’opportunité de rencontrer et de discuter avec leurs homologues algériens sur les possibilités de fabriquer localement certains équipements de véhicules et de diminuer la facture d’importation. Déjà, plus de 30 sous-traitants chinois, partenaires du constructeur automobile JAC, ont émis le souhait de venir s’installer en Algérie et investir dans le cadre d’un partenariat avec leurs homologues algériens dans le domaine de la pièce de rechange et des accessoires pour l’automobiles. EminAuto, à travers son usine de fabrication de camions et pick-up en Algérie, ambitionne déjà d’exporter 30 à 40% de sa production vers des pays africains. Cela ne saurait se faire sans le soutien des pouvoirs publics, à travers l’amélioration de la logistique, la signature d’accords commerciaux avec les pays africains et un accompagnement des banques en faveur des exportateurs, ont enfin indiqué les responsables du projet.

