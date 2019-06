Dilapidation de deniers publics : Un ancien directeur de la BDL impliqué

La brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tébessa a mis à nu l’implication de l’ancien directeur de la Banque de développement local (BDL) et 7 employés dans une affaire de détournement et de dilapidation de deniers publics, a rapporté mercredi la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Les investigations menées par cette brigade ont permis de mettre la main sur un rapport relatif à l’Inspection générale de la Banque de développement local et l’Inspection régionale de l’Est à Constantine, mentionnant toutes les violations commises, a-t-on indiqué de même source.

Cette brigade a également réussi, grâce à l’instruction de la Banque d’Algérie concernant l’éligibilité de chaque citoyen algérien à bénéficier du droit de change une fois par an, à identifier un groupe de 8 employés de la BDL, dont l’ancien directeur, et à remonter aux citoyens floués après que leurs passeports eurent été utilisés à leur insu pour obtenir des allocations touristiques supplémentaires, a détaillé la même source.

L’enquête ouverte, à ce sujet, a clairement révélé l’implication des 8 employés, dont l’ancien directeur de la BDL, dans un délit d’association de malfaiteurs en vue du détournement et de la dilapidation de deniers publics et participation en connaissance du but de l’association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question, et ce en procédant à plusieurs changes de devises pour les mêmes clients, avec le même numéro de passeport, et même avec des passeports expirés. Selon la même source, ces infractions ont entraîné des pertes financières en devises estimées à plus de 39.000 euros à la BDL de Tébessa, générées par 377 opérations de change opérées de manière «frauduleuse» durant une courte période, avant que l’affaire ne soit transmise au procureur de la République près le tribunal de Tébessa.