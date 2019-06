M’sila : L’ancien et l’actuel P/APC en détention provisoire

Le juge d’instruction près le tribunal de Magra (M’sila) a placé hier en détention provisoire l’actuel et l’ex-présidents de l’Assemblée populaire communale de M’sila, ainsi que trois autres employés de la même collectivité locale, poursuivis dans des affaires de corruption, a-t-on appris de source judiciaire.

La même source a précisé qu’un autre employé dans la commune de M’sila a été placé sous contrôle judiciaire, tandis qu’un autre a été relaxé, relevant que les placés en détention provisoire sont inculpés de plusieurs chefs d’accusation, dont «abus de pouvoir» et «dilapidation de deniers publics».

Le juge d’instruction a entendu, au cours d’une audience qui a duré plus de dix heures, 28 témoins dans des affaires de corruption et sept (7) accusés, dont l’actuel et l’ex-présidents de l’Assemblée populaire communale de M’sila, et cinq employés de la même commune, a-t-on encore noté. Les détenus ont été présentés jeudi devant le tribunal de Magra dans une affaire relative à des «violations dans la gestion de la commune de M’sila entre 2012 et 2019, notamment les dossiers du parking, les œuvres sociales et les marchés», selon la police judiciaire, qui a ouvert des enquêtes dans ces dossiers.