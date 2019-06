Lutte contre la corruption : Les enquêtes se poursuivent

Le Parquet général près la Cour suprême a indiqué, mercredi dans un communiqué, avoir été destinataire, lundi dernier, du dossier relatif aux procédures suivies à l’encontre de trois anciens ministres pour des faits punis par la loi dans le cadre de l’affaire de Mourad Oulmi, adressé par le Procureur général près la Cour d’Alger. «Le Parquet général près la Cour suprême a reçu, de la part du Procureur général près la Cour d’Alger, le dossier relatif aux procédures suivies à l’encontre de trois anciens ministres pour des faits punis par la loi, dans la cadre de l’affaire de Mourad Oulmi», précise le communiqué. Il s’agit «de l’octroi d’indus avantages dans le cadre de la conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, de l’abus de fonction par un agent public en violation des dispositions législatives et organisationnelles, d’un conflit d’intérêts et de dilapidation de deniers publics».

Le Parquet général près de la Cour suprême «enclenchera les procédures de poursuite judiciaire conformément au Code de procédure pénale», a conclu le communiqué.

Par ailleurs, le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné le placement de l’ex-Directeur général de l’Établissement public «SAHEL» et ex-Président directeur général de la Société d’investissements hôteliers (SIH/Spa), Hamid Melzi, en détention préventive, et soumis le dossier de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, au Procureur général près la Cour d’Alger. «Suite à l’enquête préliminaire diligentée par la section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger, et sur instructions du procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed, 25 individus ont comparu, le 26 juin 2019, devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed pour des faits à caractère pénal», indique un communiqué du Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed.

Après avoir été auditionnés sur les faits qui leur sont imputés, le procureur de la République a soumis le dossier de l’affaire au juge d’instruction près le même tribunal. Il s’agit de crimes liés au «blanchiment d’argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler la source illicite dans le cadre d’une bande criminelle, dilapidation de deniers publics, incitation d’agents publics à exploiter leur influence réelle et supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de l’influence des agents de l’État, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit public et des entreprises économiques publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) durant l’établissement de contrats et marchés à l’effet d’augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement». Ces crimes portent également sur «l’abus de fonction volontaire à l’effet d’accorder d’indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour attribution d’avantages injustifiés à autrui». Selon la même source, les personnes poursuivies pour des faits à caractère pénal sont «Melzi Hamid, ancien directeur général de la résidence d’État Sahel et la SIH/SPA, ainsi que 5 membres de sa familles, 9 cadres, 5 employés relevant des deux entreprises suscitées et la directrice d’une agence bancaire (Trust Bank), deux entrepreneurs et un commerçant». Dans ce cadre, «huit personnes morales dont 4 sociétés commerciales, propriétés des fils du principal accusé et 4 complexes étrangers, doivent répondre de nombreux chefs d’accusation». Après avoir auditionné les deux accusés, lors de la première comparution, «le juge d’instruction, qui a été saisi du dossier, a ordonné le placement en détention provisoire de Melzi Hamid (DG), de ses deux fils et d’un parent». La même mesure a été prise à l’encontre de huit (08) cadres des deux entreprises publiques et d’un entrepreneur. Aussi, le juge d’instruction a placé 10 mis en cause sous contrôle judiciaire».

Concernant l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et compte tenu de ses fonctions au moment des faits, «le volet le concernant dans le dossier en question a été soumis au Procureur général près la cour d’Alger, lequel prendra les mesures nécessaires à son encontre», précise le communiqué.