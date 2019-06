portes ouvertes sur la gendarmerie à Sétif : Proximité et professionnalisme

C’est en présence du wali, Mohamed Belkateb, du chef du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya, du président de l’APW et des autorités civiles et militaires que se sont ouvertes jeudi dernier, pour deux jours, les journées «portes ouvertes sur la gendarmerie nationale». Organisées sous le patronage du commandant de la gendarmerie nationale cette imposante rencontre, qui s’est tenue à l’école des sous-officiers, a été marquée par plusieurs activités théoriques et pratiques qui ont permis de mettre en exergue les avancées enregistrées à tous les niveaux par ce corps.

Intervenant à l’ouverture de la cérémonie d’ouverture le colonel Zir Bachir, commandant de l’école des sous-officiers de la gendarmerie de Sétif, n’a pas manqué de dire l’impact de telles journées qui s’intègrent de plain-pied dans la stratégie de communication initiée par le haut commandement et se veulent être un espace privilégié d’ouverture sur la société à l’effet d’y développer une culture de sécurité et de stabilité. Il mettra particulièrement l’accent sur le volet inhérent à la formation qui, dira-t-il, représente un maillon fort de cette stratégie. Le lieutenant-colonel Madoui Karim, commandant du groupement territorial de la wilaya de Sétif, rappellera les missions de ce corps de sécurité, partie intégrante de l’ANP. L’intervenant soulignera également la place de la proximité et les réalisations mises en œuvre dans ce cadre.

Autant de réalisations qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes ses formes et se proposent de veiller à la sécurité du citoyen dans les coins les plus reculés et rendus possibles grâce aux acquis scientifiques et technologiques de pointe. Ces journées constituent aussi des passerelles de proximité pour l’institution afin de se rapprocher davantage du citoyen avec un niveau de professionnalisme croissant.

A l’issue de la cérémonie seront honorés les retraités et les enfants de gendarmes qui se sont distingués dans leur cursus scolaire. Une grande exposition permettra aux participants de prendre connaissance des multiples activités de ce corps avec des simulations à travers des exercices pratiques.

F. Zoghbi