Résidences de solidarité : 14.000 enfants vont en bénéficier

Dans un souci de garantir l’égalité des chances entre tous les enfants de l’Algérie, le secteur de la solidarité nationale, vient de lancer l’opération des «Résidences de solidarité».

Ainsi, pas moins de 14.000 enfants issus des familles démunies relevant cette fois des 48 wilayas du pays vont pouvoir bénéficier des avantages des résidences de solidarité, installées au niveau des wilayas côtières durant cet été. L’annonce a été faite, jeudi dernier, par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Présidant le coup d’envoi de cette opération à partir du centre psycho-pédagogique des enfants attardés mentaux à Douaouda Marine (Tipasa), Ghania Eddalia a indiqué que cette action s’inscrit dans le cadre de la démarche du gouvernement visant «la concrétisation du principe de l’Etat social».

«Cette opération destinée aux enfants issus de familles démunies, compte pour la première fois, 14.000 enfants venant de 48 wilayas, dont 4.400 enfants résidant dans les wilayas côtières», a fait savoir la ministre. Elle précise, dans ce sillage, que les enfants seront accueillis au niveau de 33 centres à travers 14 wilayas côtières, à raison de 3 sessions, du 25 juin au 10 août prochain, ce qui devrait coïncider avec les fêtes de l’Aïd El Adha.

Donnant plus de détails sur les tenants de cette démarche, la ministre a souligné que cette initiative vise à favoriser l’intégration sociale des enfants issus des localités démunies et à assurer l’épanouissement de cette frange de la société.

«A travers ce programme, le ministère œuvre à la vulgarisation du “principe de l’égalité des chances entre tous les enfants d’Algérie”, afin de les faire profiter de leur droit aux vacances et leur protection de la débauche et de la déperdition scolaire», a noté Mme Eddalia.

Et d’ajouter que ces résidences constituent, un espace “de préparation et d’entraînement de nos enfants, aux principes spirituels, aux constantes nationales et aux principes humanitaires de cohabitation et d’acceptation de la différence”.

Mme Eddalia a fait savoir que son département s’employait à ancrer de nouvelles traditions de coopération entre différentes wilayas du pays durant les vacances d’hiver et de printemps, et cela dans le but d’encourager la culture d’échange et de connaissances chez les enfants.

Dans cette optique, et dans le cadre des efforts de l’Etat consentis pour l’assistance et l’accompagnement des familles nécessiteuses et la lutte contre la précarité et la pauvreté, de très importantes affectations ont été allouées par la Caisse nationale de solidarité pour financer “les résidences de solidarité”. «Elles sont de l’ordre de 331 millions DA», a précisé la ministre.

La même caisse a débloqué près de 730 millions DA pour l’acquisition des affaires scolaires en faveur de près de 146.000 enfants issus de familles nécessiteuses, en sus de la consécration d’un budget de 125 millions DA pour la prise en charge de 250.000 enfants en matière de vêtements de l’Aïd.

Plus tôt dans la journée, la ministre a supervisé la clôture de la session régionale de formation sur le microcrédit au Centre culturel islamique (CCI) avant de se rendre à l’établissement d’accueil des enfants relevant du secteur privé.

A cette occasion, Mme Eddalia a insisté sur “la généralisation de l’utilisation de la langue arabe dans les programmes scolaires” ainsi que “le respect des normes dans les repas” des enfants qui doivent être “équilibrés et sains”.

Force est de constater, qu’en matière de prise en charge des franges les plus démunies de la société, le secteur de la solidarité ne ménage aucun effort pour permettre à une grande majorité, d’avoir accès aux mêmes possibilités et loisirs dont peuvent bénéficier les citoyens.

Kamelia Hadjib