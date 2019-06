réforme hospitalière : Un plan de santé pour chaque wilaya

«Dans l’objectif d’assurer le succès de la politique nationale de santé, des instructions ont été données dernièrement pour mettre au point un plan de santé pour chaque wilaya», a révélé, jeudi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

M. Mohamed Miraoui, qui s’exprimait en marge d’une visite de travail qu’il a effectuée au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Franz-Fanon de Blida, a précisé qu’il est, en fait, question d’en «identifier les priorités et les insuffisances».

Le ministre fera remarquer également que «l’identification des insuffisances et des priorités n’est pas une tare», et qu’il est temps «pour nous de dire la vérité et de mettre tout en œuvre pour être à la hauteur des attentes des malades». Poursuivant ses propos, M. Miraoui mettra, notamment, en exergue que ces plans de wilaya — inscrits dans le cadre d’une politique nationale participative — et qui intègrent à la fois les professionnels du secteur, les élus et les associations — permettront de déterminer les objectifs à court, moyen et long termes, de manière à offrir au citoyen des prestations à la hauteur de ses attentes.

Aussi et tout en rappelant que «l’Etat algérien a mobilisé des moyens financiers et des infrastructures de santé d’importance», le ministre de la Santé a déploré par ailleurs qu’il existe en fait «un manque de coordination et de travail d’équipe qui a conduit à une insatisfaction tant des citoyens, que des professionnels du secteur, voire des responsable, d’où toute l’importance et l’impérieuse nécessité, de «révision du système de santé et de l’élaboration d’un plan pour chaque wilaya». Autre remarque importante à retenir, des consignes ont été données pour la numérisation de tout le secteur. En effet et après s’être enquis, au niveau de certains services médicaux visités, de l’opération de numérisation des dossiers des malades, le ministre a appelé à sa généralisation à travers tous les hôpitaux du pays. «Il est temps de numériser le secteur», a notamment déclaré le ministre. Evoquant ensuite, le système de contractualisation entre les secteurs de la Sécurité sociale et de la Santé, engagé depuis une vingtaine d’années, le ministre de la Santé a mis en relief que le projet «sera mis en œuvre à partir de 2020». Et d’expliquer, ici, que «les deux parties (ministères de la Sécurité sociale et de la Santé), œuvrent actuellement en vue du recensement des personnes non assurées, car le recensement des assurés sociaux est déjà réalisé et ce, dans un objectif, d’avoir des statistiques exactes avant le lancement effectif du système de contractualisation». Dans ce contexte, le ministre a tenu à rassurer les citoyens sur le fait que «le principe de gratuité des soins est irréversible». L’autre bonne nouvelle à annoncer concerne l’annonce de «l’élaboration d’une stratégie pour la création d’unités spécialisées de haut niveau, à l’image de celles créées à Blida, dont la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la radiologie, la greffe des organes et des tissus et la chirurgie cardiaque pédiatrique, qui font de cette wilaya un pôle national de santé».

Plan national de lutte contre les MTH

Il y a eu aussi, sur un autre plan, l’élaboration d’un plan national de lutte contre les MTH et la prévention de leur apparition, a révélé le ministre qui annonce la réalisation, à ce titre, d’une «action d’évaluation, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et des walis», portant sur le «contrôle de la totalité des points d’eau et le traitement de ceux le nécessitant, outre la mobilisation des équipes médicales au niveau des services d’épidémiologie et des bureaux d’hygiène, en vue d’éviter tout risque d’apparition de MTH», selon les explications fournies par le ministre.

Soraya Guemmouri