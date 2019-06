19e vendredi des marches populaires : À travers le pays

SéTIF

Un peuple fort

C’est une participation plutôt faible qui a marqué, hier à Sétif, le Hirak, pour ce 19e vendredi, alors qu’une chaleur torride pesait sur la cité d’Aïn El-Fouara, où ce mouvement continuait par comportement pacifique de tous ces jeunes, surtout émanant de différentes localité de cette wilaya pour battre une fois encore le pavé. Dans ce climat tout de couleurs nationales et de slogans appelant à l’unité du peuple et de la patrie, et l’édification d’une Algérie Nouvelle fondée sur les grands principes édictés par la Déclaration de novembre, les participants à ce mouvement populaire ne manquaient pas d’appeler à un changement du régime et revendiquer, comme depuis le début de ce «Hirak», une place pour le potentiel juvénile au cœur de l’espace des idées et de la décision politiques.

L’emblème national était alors brandi au plus haut qui soit sous l’œil averti des services de police dans la mise en œuvre d’un excellent service d’ordre, alors que du cœur de ce mouvement populaire, émergeaient encore autant de slogans appelant à la fraternité dans une Algérie forte et unie. «C’est notre slogan fort d’aujourd’hui, nous ne voulons ni fitna, dont nous avons payé le prix fort durant la décennie noire, ni autre tentative susceptible de diviser notre peuple et plus encore notre pays ! Nous sommes des Algériens unis et fiers, et nous œuvrerons sans relâche pour abonder dans ce sens et envoyer un message à tous ceux qui tentent d’évoluer sur un terrain qui n’est pas le leur», dit Abderahim, qui se targue de n’avoir pas raté un seul vendredi de ce Hirak. Non loin de là, visiblement assommé par la canicule et à la recherche d’un coin d’ombre sur cet espace traditionnel d’expression, Hamid, brandissant l’emblème national, n’est pas sans prendre acte des acquis de ce Hirak et rendre un vibrant hommage à l’ANP : «Je suis de ceux qui pensent que beaucoup a été fait pour la réalisation des revendications qui ont été exprimées par ce mouvement, vous n’avez qu’à jeter un coup d’œil du côté de la justice pour en savoir davantage. L’institution militaire a également annoncé la couleur depuis le début, aucune prétention, sinon celle de défendre ce pays, ce peuple et veiller à sa souveraineté.

Alors permettez-moi de rendre hommage à cette institution et à tous ces jeunes qui sont à nos frontières par cet été infernal de canicule et qui veillent de jours comme de nuit à préserver notre pays de toute intrusion malsaine.»

F. Zoghbi