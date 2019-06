19e vendredi des marches populaires : Respect de la volonté du peuple

Des milliers de citoyens sont sortis dans la rue à travers plusieurs wilayas, pour appeler au respect de la volonté du peuple et au changement radical.

Des citoyens à Constantine ont battu le pavé appelant à l’application des articles 7 et 8 de la Constitution. Depuis Oum El Bouaghi et Skikda, brandissant l’emblème national, les citoyens ont conditionné l’ouverture d’un dialogue par le départ des 3B.

A Mila et El Tarf, nombre de marcheurs ont réclamé une Algérie libre et démocratique.

Les citoyens des villes d’Annaba, Khenchela et Souk Ahras ont salué le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. De Batna, les manifestants scandaient «Silmiya, silmiya» et «Djeich chaab Khawa Khawa». A Guelma, les citoyens ont scandé «Oui à des élections». A Blida, Chlef, Ain Defla, Tipasa, Médéa et Djelfa, les manifestants ont réitéré leurs demandes de départ du gouvernement et de poursuite du jugement des tous les responsables impliqués dans des affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics.

A Bouira et Boumerdès, les manifestants ont insisté sur l’unité du peuple en scandant «les Algériens Khawa Khawa». A Mostaganem, les citoyens ont réaffirmé leur attachement aux revendications du hirak populaire et ont insisté sur le départ des «3 B» (Bouchouareb, Bensalah et Bedoui).

A Relizane, les manifestants ont aussi appelé au départ des symboles du système et aux poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux impliqués dans des affaires de corruption. Ils ont dit refuser toute élection qui sera présidée par les figures actuelles du système, appelant à l’application des articles 7 et 8 de la Constitution. Les mêmes revendications et slogans ont été repris par les participants à la marche à Aïn Témouchent, réaffirmant leur soutien à un changement radical et pour écarter à jamais les restes du système. Les wilayas de Naama, El Bayadh, Tissemsilt, Saïda et Sidi Bel-Abbès ont été le théâtre de marches similaires.

Dans les régions du Sud, les manifestations populaires pour appeler au changement politique se sont déroulées après la prière d’El-Asr, en fin d’après-midi, en raison des chaleurs caniculaires affectant la région, à l’instar des wilayas d’Adrar, El-Oued, Laghouat, Tindouf, Ouargla et Ghardaïa.