Mouvement populaire : Le rôle de l’élite

Les intervenants lors de la conférence-débat organisée par la Ligue algérienne de la pensée et de la culture, jeudi dernier, au centre culturel d’El Moudjahid à Alger, se sont entendus sur le fait que le pays traverse «un moment de décantation» où tout le système social est appelé à effectuer une mutation certaine. La conférence-débat, sur «le rôle de l’élite dans l’accompagnement de l’expression populaire», a vu la participation d’un panel de plusieurs figures académiques, issues de différentes disciplines. Sociologues, politologues, historiens, et spécialistes des médias, se sont attelés à débattre sur les causes et effets de «la démission de l’intelligentsia», et surtout «la perte de confiance» entre l’élite et le peuple.

Aussi, selon eux, pour convaincre les Algériens de la responsabilité de leur condition, de la nécessité pour chacun d’eux, d’assumer le destin collectif et le devoir de s’engager dans ce grand mouvement populaire comme seul acte de liberté possible, «l’élite algérienne subit aujourd’hui, la difficile épreuve consistant à récupérer d’abord son espace critique distancié vis-à-vis de toute autorité, et de surcroît rétablir la confiance avec le peuple, qu’elle accusait auparavant de déserter la scène de l’activisme politique». Pour le sociologue de l’université d’Alger, Noureddine Bekkis, «les intellectuels doivent comprendre que leur rôle n’est pas de donner des leçons et de se placer en hauteur, mais de mieux interpréter la réalité quotidienne dans l’objectif de laisser les consciences constamment en éveil face au danger de la dérive». Selon lui, c’est à cause d’un certain esprit de supériorité arboré par le passé, que l’élite algérienne se trouve aujourd’hui supplantée par de nouvelles figures promues par les réseaux sociaux, et les plateaux de télévision. «Si le public ne nous tolère pas, c’est parce qu’on a promu l’idée que celui-ci est dépourvu d’intelligence», estimera le sociologue, non sans faire un mea culpa révélateur de cette «démission forcée» comme il le dira. Qu’est-ce qui a forcé cette démission ? Le sociologue répond que «l’élite a été cooptée par le pouvoir qui lui a assigné un rôle secondaire, à l’intérieur d’une université qui patauge, elle aussi, dans la médiocrité généralisée».

Pour un engagement intellectuel

Poursuivant dans le même ordre d’idées, le chercheur Alouane Hamid considère qu’il est du devoir de l’élite de «prendre part à l’histoire». Après avoir tenté de conceptualiser la notion d’intellectuel qu’il trouve «évanescente», le chercheur a expliqué que «l’engagement est également une obligation morale pour ceux qui font partie de l’intelligentsia». «Les intellectuels doivent se ranger aux côtés de ceux qui luttent pour le changement de la condition sociale et politique, car le peuple n’est pas dupe, et sait faire le tri entre manipulateurs, faussaires et vrais leaders d’opinion», a-t-il ajouté.

Pour leur part, les autres intervenants ont tous salué «cette énergie contestataire tous azimuts», illustrée par le refus du système en place, du rejet des élections, la chasse aux représentants de la classe politique, le refus d’encadrement… «Le rôle de l’intellectuel n’est, aujourd’hui, plus le même que par le passé. Le rôle d’acteur, précédemment assumé par les intellectuels, semble s’être substitué un rôle de simple commentateur de l’actualité» ont-ils souligné.

«Depuis leur tour d’ivoire, ils se contentent d’évoquer des solutions ou énoncer des grandes orientations pour faire évoluer la société», commente le modérateur Boudehane Moussa, qui constate que les intellectuels ne font que dans «l’art de la rhétorique». Samir Bedaïda, lui aussi, dénonce «ceux-ci se contentent de décrire la société sans apporter de réelle valeur ajoutée à leurs analyses», avant d’ajouter «quel que soit le bord politique ou la discipline des penseurs, on constate la même incapacité à apporter des solutions aux grands débats contemporains, notamment l’avenir de la situation politique en Algérie». La conférence-débat a donc été une occasion de dénoncer «le confort de l’attitude contemplative», ou le défilé sur les plateaux des chaînes offshore sans réel impact, et surtout sans jamais franchir le pas d’un engagement politique marqué.

«L’intellectuel est, tout entier, défini par un statut contradictoire, nul doute qu’il ne soit délégué par son groupe à une tâche précise, mais cette tâche est contestatrice, en d’autres termes, la société charge un homme, un rhéteur, de se retourner contre elle, et de la contester. En somme, le groupe demande à l’intellectuel de puiser en lui-même les raisons contradictoires de la contester et de la représenter» écrivait Roland Barthes dans son immense Le degré zéro de l’écriture. A méditer !

Tahar Kaïdi