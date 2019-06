Situation politique : L’heure du compromis

La tenue dans les meilleurs délais possible d’une élection présidentielle constitue cette finalité de toute concertation traitant des mécanismes devant garantir une solution acceptée par tous.

Aller vers une large consultation visant «à sortir d’une crise qui perdure et dont personne n’en voit l’issue». Le propos est de M. Abdelaziz Rahabi, diplomate et ancien ministre de la Communication, aujourd’hui coordonnateur de l’initiative d’une conférence nationale voulue inclusive et représentative de toutes les forces vives de la Nation pour débattre des voies et moyens qui sont à même de transcender le contexte actuel. Une initiative, une de plus, qui a des chances d’aboutir, si l’on tient compte des échos qu’elle a déjà suscités au sein des parties concernées, soit les formations politiques, les organisations syndicales et de la société civile. Beaucoup ont émis en effet des réactions qui se déclinent sous forme de consensus autour de la personne de M. Rahabi que l’on dit homme de principes imbibé des valeurs patriotiques, lequel consensus qui sonne, en outre, l’heure d’ouvrir le dialogue évoquée par un tout un chacun comme étant la priorité du moment. M. Rahabi a mis en relief quant à lui l’importance d’une participation massive à ce rendez-vous de la conférence nationale attendu pour le 6 juillet. «Ma mission consiste à coordonner et animer un projet inclusif et dont le seul objectif est de participer à la formation d’une large participation à l’effort de sortir de la crise», a-t-il fait savoir dans une déclaration à l’APS, rappelant qu’il a eu déjà à conduire une initiative du genre, la conférence de Mazafran 2 de 2015 en l’occurrence. Il précisera aussi que son rôle de coordonnateur pour cette conférence nationale du 6 juillet intervient en réponse à la sollicitation «d’un groupe de partis dont ceux du front du changement, des syndicats, des acteurs de la société civile, des universitaires, des chefs d’entreprises et des collectifs de jeunes soucieux de favoriser l’émergence d’un consensus autour de la nécessité de sortir de la crise par la voie du dialogue». L’urgence d’ouvrir le dialogue se veut être ce dénominateur commun sur lequel s’accorde la quasi-majorité des partis politiques. Ce qui a été d’ailleurs réitéré lors de la rencontre de mercredi dernier ayant regroupé le FFS, le RCD, le PT, le PST, le MDS, l’UCP et le PLD ainsi que des représentants des organisations syndicales et autres personnalités nationales.

Revenir au processus électoral

Figure parmi ces personnalités le Pr Noureddine Bénissad, militant des droits de l’homme, ayant rappelé dans son intervention la situation selon lui inédite que vit le pays, tout en sollicitant les présents à consentir un effort de sensibilisation à la fois politique et pédagogique pour la consécration d’un Etat de droit et des libertés. Dans ses déclarations faites jeudi l’APS, Abdelaziz Rahabi, qui a confirmé la veille sur sa page Facebook la participation du RCD à la conférence nationale du 6 juillet, s’est dit convaincu que «le temps historique pour un compromis à la fois solide et possible est arrivé». Il a sollicité en outre l’institution militaire à contribuer en ce sens «à la levée des contraintes» tout en mettant l’accent sur l’attachement de l’ANP au respect du cadre constitutionnel. M. Rahabi estime que «les mesures de confiance et d’apaisement, outre le fait, d’être des indicateurs pour mesurer la volonté de l’Etat sont des facteurs d’accélération et de consolidation de la voie de dialogue. Il va sans dire que la tenue dans les meilleurs délais possible d’une élection présidentielle constitue cette finalité de toute concertation traitant des mécanismes devant garantir une solution acceptée par tous, et surtout prenant en considération les revendications du mouvement citoyen en matière de mise en place d’un système de représentation démocratique inspiré de la souveraineté populaire. «Nous travaillons sur une approche portée par un objectif de convergence qui, à mon sens, est arrivée à maturation», dira encore M. Rahabi. Quant aux divergences exprimées par certaines parties au dialogue, celles-ci dues, fait-il comprendre au contexte actuel se caractérisant par «une transformation politique». «Nous ne pouvons envisager un consensus dans l’immédiat», indique-t-il expliquant que «celui-ci porte le risque de fragilité et risque d’aggraver la crise au lieu de la résoudre». Il assure toutefois les parties acquises à l’idée d’ouvrir sans trop tarder le dialogue «sont toutes dans la recherche d’une solution». Et de poursuivre : «historiquement et dans les moments difficiles, les Algériens ont su faire les concessions réciproques et envisagé cela non pas comme un reniement mais une exigence patriotique». Il insiste en outre sur le fait que «les Algériens dans leur diversité cherchent à sortir de l’impasse actuelle dont ils mesurent les risques et sont surtout conscients qu’ils seront les premiers à payer le prix». Raisonnable et optimiste, l’ancien ambassadeur indique qu’il s’agit de trouver, de façon consensuelle une voie pour le dialogue et revenir au processus électoral avec des garanties négociées et des outils dans lesquels l’Etat où ses démembrements n’auront qu’un simple rôle de facilitateurs et d’accompagnateurs», pour instaurer une démocratie pleine et entière.

