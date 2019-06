M. Gaïd Salah devant les cadres et les élèves de l’Académie militaire de Cherchell

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’État-major de l’Armée nationale populaire,

a réaffirmé, à Cherchell (Tipasa), sa conviction que la recherche d’une solution à la crise politique que traverse le pays loin du cadre constitutionnel «signifie tomber dans des éventualités aux conséquences désastreuses, à savoir basculer dans le chaos», a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Nous avons affirmé à maintes reprises que s’écarter, sous quelle que forme que ce soit, du cadre constitutionnel, signifie tomber dans des éventualités aux conséquences désastreuses, à savoir basculer dans le chaos (...) C’est le vœu de la bande, de ses têtes et de tous ceux qui leur vouent allégeance», a déclaré le chef d’Etat-major devant les cadres et les élèves de l’Académie militaire de Cherchell, «Ainsi, se traduit le souci de l’institution militaire de l’impératif de respecter la Constitution du pays et d’appliquer les lois en vigueur, pour barrer la voie face à tous les opportunistes, arrivistes et traitres qui tentent de brouiller les efforts des fidèles fils de l’Algérie et les empêcher de servir leur patrie, car servir la patrie signifie, incontestablement, l’impératif de faire face aux ennemis de la nation», a-t-il ajouté. Il a, dans ce sens, indiqué avoir eu à s’engager auparavant «afin d’accompagner le parcours du peuple pour réaliser ses espoirs et ses attentes légitimes».

Le général de corps d’Armée a rappelé que «les instigateurs de la bande et leurs complices ont tenté, durant des années, de tuer l’espoir dans les esprits des Algériens et d’étouffer tous les dévoués parmi les fils de cette patrie, ce qui nécessite de poursuivre la lutte contre la corruption par tous les moyens légaux».

«Nous considérons que ce que vit l’Algérie aujourd’hui est un fait exceptionnel qui permettra, avec l’aide d’Allah, de poursuivre une marche constante sur la voie de l’édification de l’Etat de droit, qui demeure la finalité de tous les libres et nobles fils de l’Algérie, qui n’ont aucune préoccupation que d’être au service de leur patrie et non pas s’enrichir indûment, mettant à profit les fonctions qu’ils occupent», a-t-il fait valoir.

Il a, en outre, indiqué que «ce qui a été réalisé dans la lutte contre la corruption et tout ce que cela a requis pour le démantèlement des réseaux de la bande et le tarissement de ses sources n’est pas négligeable, mais un indicateur clair sur le degré de fédération des efforts de l’ANP et de tous les dévoués dans tous les secteurs de l’Etat et de la société, puisque les efforts dévoués une fois réunis portent toujours des résultats bénéfiques au pays et aux personnes».

Un complot se tramait contre l’Algérie et son armée depuis 2015

«Je sais pertinemment que vous, élèves de l’Académie, représentez le pilier de l’ANP et la réserve de son avenir prometteur. Aussi, vous devez réaliser que nous avons prédit depuis 2015, les dessous d’un complot qui se tramait contre l’ANP, contre notre patrie l’Algérie, à travers les tentatives des instigateurs pour tuer l’espoir dans les esprits des Algériens et d’étouffer tous les dévoués parmi les fils de cette patrie, qui représentent un danger pour les intérêts de la bande avec ses têtes connues par tous, ses bras qui s’étendent et ses réseaux qui s’infiltrent dans les articulations des institutions de l’Etat et de la société», a-t-il dit. «Elle (la bande) a agi et ne cesse d’agir avec haine, voire avec connivence avec des entités connues pour leur hostilité traditionnelle envers notre pays, je dis, afin d’établir les fondements de la corruption dans notre pays, consolider ses liens et en faire une rampe de lancement d’où seront lancées des attaques contre l’Algérie sur les plans économique, social, culturel, voire sécuritaire», a-t-il ajouté. M. Gaïd Salah a relevé que «l’objectif de ce complot explique certainement son ampleur et les moyens de son soutien, au point où certaines parties malveillantes tentent de déstabiliser la justice et remettre en cause l’importance de sa lutte contre la corruption, sous prétexte que ce n’est pas le temps pour combattre ce fléau et qu’il vaudrait mieux le reporter jusqu’après les élections». «Aussi, apparait clairement l’origine du mal voire la source de l’épidémie et se précisent par conséquent les objectifs réels de ceux qui veulent instaurer des phases de transition, soit tomber dans le piège du vide constitutionnel. Ils veulent protéger la corruption en reportant la lutte lancée contre elle», a-t-il ajouté, faisant savoir que «c’est là le mode d’action des corrupteurs ennemis du peuple et de la patrie».

Pour lui, «point de concession ni de report dans le processus de lutte, mais se poursuivra, avec l’aide d’Allah et Sa force, avec résolution, rigueur et constance avant et après les présidentielles, car le futur président élu sera du côté du peuple et de son pays et sera ainsi telle une épée face à la corruption et les corrupteurs. Aucun espoir que la corruption persiste dans notre pays. Point d’horizons aux corrupteurs, et notre pays reprendra son chemin de nouveau sur des fondements solides où la loi règnera et la légitimité constitutionnelle prévaudra», a-t-il martelé.

Efforts de l’ANP pour renforcer ses capacités et préserver la dignité de la nation