Dans la LUCARNE : Les « lions édentés »

La CAN 2019 qui se déroule au Caire s’apprête à amorcer le deuxième tour, celui des huitièmes de finale. Les choses, pour ainsi dire, commencent à s’éclaircir pour les uns et les autres, certains ont même réussi avec brio à passer les «pièges» dressés sur leur chemin. D’autres, par contre, n’ont pas eu les «coudées franches» ; c’est le moins que l’on puisse dire. Si l’Algérie a pu se qualifier pour le prochain tour dès son deuxième match, comme ce fut le cas pour les «Pharaons », ce n’est pas le cas des «Lions de la Terenga ». Le «roi de la jungle», selon les dires des uns et des autres, a déjà « déserté » la Terenga, puisqu’on ne le trouve qu’au «Sirenguit » et quelques pays comme la Namibie. Au Sénégal, aucune trace ou presque. Cela s’est vérifié depuis que l’équipe nationale, qui avait en face d’elle les Sénégalais, appelés communément les «Lions de la Terenga». On leur a infligé une « correction » pour le moins exemplaire. Les Verts à qui certains bookmakers n’avaient accordé aucun « sou » parce qu’ils avaient en face d’eux la première équipe d’Afrique et classée 22e au Ranking Fifa. Si l’on prenait en ligne de compte ces chiffres qui se passent de tout commentaire, on ne peut que dire que les «Fennecs» allaient être «bouffés» «sans mayonnaise». On les voyant entrer dans le ground du stade 30-juin du Caire, lieu de « Dar el Kowets El Djaouia », on ne leur a pas tellement accordé de crédit. Pourtant, Belmadi qui ne connaît que trop bien Aliot Cissé que la composante de cette équipe sénégalaise avait fait montre d’une grande sérénité, mais aussi d’un optimisme qui en disait long sur ses intentions. Contrairement au coach sénégalais, quasi certain que la victoire des siens n’était qu’une « simple formalité, qui avait affirmé, pour montrer la force de son équipe, que «nous sommes les Lions de la Terenga ». C'est-à-dire que, pour lui, les «Fennecs» étaient presque du «tout-cuit ». Comme dirait l’adage, «tel est pris qui croyait prendre». Et cela, Aliot Cissé, l’avait appris à ses dépens. On ne gagne pas un match grace aux avis des uns et des autres. Le Ranking Fifa aussi qui est, en fait qu’un « calcul mathématique » ne peut remplacer la réalité du terrain. Là, les nôtres ont été présents du début à la fin. L’arbitre zambien a «essayer» d’aider les Sénégalais au détriment des Algériens, mais notre défense a bien résisté aux assauts désorganisés de leurs adversaires. Mané, qu’on présentait comme un «épouventail», n’a été que l’ombre de lui-même. Notre milieu, avec Feghouli et Adlène Gueduoura, a été étincelant en muselant, comme il le fallait, les poulains de Cissé qui n’ont été qu’une « pâle copie » de ce que la presse internationale nous faisait croire. Les «guerriers du désert» ont failli l’emporter sur un score plus ample sans que personne ne trouve à redire. Le favori de l’épreuve, le Sénégal a perdu ses « dents » devant une grande équipe d’Algérie qui a renoué avec son football qu’on lui connaissait. Ce qui est encore mieux, c’est que cette équipe algérienne a gagné en rigueur et aussi en respect grace aux consignes du coach. On ne faisait pas n’importe quoi, puisque tout le monde attaquait et défendait en même temps, surtout les attaquants. La mine de chien battu affiché par les Sénégalais montrait irréfutablement que quelque chose à vraiment changer dans cette CAN. D’abord, les «Lions de la terenga» ont été «édentés» par des Algériens plus audacieux que jamais. Ils les ont rendus pour ainsi dire inoffensifs, n’effrayant plus personne. C’est ce qui a fait dire à Aboutrika que « l’Algérie est meilleure que l’Egypte ». Sans commentaire !

Hamid Gharbi