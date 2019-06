Algérie (1) - Sénégal (0) : Les Verts ont mangé du lion

L'unique réalisation de cette partie tendue, marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu et dominée surtout par l'aspect tactique, à été l'œuvre de Belaili aux retour des vestiaires (48'). Grace à ce court, mais précieux succés les Vert sont assurés de terminer à la tête du groupe "C". Ils confirment par la même leur statut de "bête noir" des Lions de la terranga. Face à un redoutable adversaire et grand favori pour le sacre final, les coéquipiers du capitaine Mahrez ont répondu présents à tous les niveaux. Bien en jambes physiquement et visiblement très combatifs, avec une rage de vaincre impressionnante, les Algériens ont pratiquement remporté tous leurs duels, face à une sélection sénégalaise, qui n'a pas réussi à développer son jeu. Sur le plan tactique, les Verts ont fait preuve de beaucoup de rigueur, de solidarité et de générosité dans l'effort. Afin de bloquer les couloirs, s'assurer une présence importante au milieu et créer le danger, le staff technique à opté pour une configuration de prudence. Les Verts ont évolué dans un schéma de 4-5-1, échelonné en 4-1-4-1, avec bloc équipe relativement bas, pouvant se transformer rapidement en 4-3-3, en situation de possession de balle. Pour ce qui est de l'animation offensive, l'EN a présenté deux visages différents. En première période, les coéquipiers de Mahrez ont favorisé les attaques placées, en constituant les triangles sur les cotés avec l'apport des deux milieux relayeurs et des latéraux, avant de solliciter Bounedjah en pointe de l'attaque. L'attaquant algérien a d'ailleurs sérieusement alerté le portier Mandy à deux reprise durant le premier half (27' et 44'). L'avantage pris dés l'entame de la seconde période et la grosse pression imposée par les camarades de Mané a pratiquement contraint le Onze national a opté pour le jeu direct et les contre-attaques rapides menées sur les cotés. Hormis la réalisation de Belaili, les Verts se sont procurés de nettes occasions (Feghouli 47' et Mahrez 70'). Par ailleurs, à l'exception de quelques erreurs de repositionnement et de couverture, la défense algérienne a bien résisté aux assauts des Lions de la Terranga. Avec une occasion franche par mi-temps seulement, les Sénégalais n'ont pas vraiment réussi à mettre en danger M'bolhi et sa défense, qui a toutefois besoin d'améliorer sa cohésion. " Cette victoire était très bien préparée. Le staff technique que je remercie a fait un travail remarquable. Dès les premières minutes de jeu, nous étions présents. C'est important de prendre les trois points du match et assurer rapidement la qualification au second tour. Cela va faire beaucoup de bien à l'équipe», déclaré Feghouli au médias, à l'issue de cette confrontation, avant de poursuivre : «Ça fait longtemps qu'on joue ensemble dans ce dispositif avec Mahrez. On travaille beaucoup à l'entrainement pour améliorer les automatismes. Ça va venir au fur et à mesure. Riyad sait quand je fais des appels et le moment ou je vais partir. C'est ce qui a ramené le but. On a une grande responsabilité vis à vis de tout un peuple. Comme je l'ai déjà dit, l’objectif est de mouiller le maillot. On s'est très bien préparé avant la CAN, notamment au Qatar pour lutter contre la chaleur. C'est vrai que c'est un peu dur avec le pressing qu'on fait, mais je suis très heureux de ce qu'on a réalisé. ".

Arrivée sur la pointe des pieds au Caire, la sélection nationale, à qui ont a attribué le statut d'outsider, sera désormais prise très au sérieux dans ce prestigieux tournoi continental, après ce beau succès.

Rédha M.

Déclarations