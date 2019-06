GRAND ANGLE : Enjeux

Dans les pays confrontés au terrorisme, l’amélioration constante de la situation sécuritaire, grâce aux efforts colossaux que déploient les services de sécurité, ne doit jamais faire oublier que le fléau ne sera jamais définitivement éradiqué et que ses partisans, ne manqueront pas d’y recourir pour de multiples raisons, du fait de la jonction désormais avérée entre les intérêts géo-politiques et les activités des groupes criminels. La Tunisie, qui fait face depuis 2011 à une situation difficile, a vécu jeudi une nouvelle opération terroriste revendiquée par Daech. Un double attentat kamikaze a semé la mort et ressuscité le spectre de la violence aux conséquences dramatiques pour un pays où le tourisme est une activité essentielle pour l’économie. Mais depuis 2015, date des attaques meurtrières qui avaient visé des touristes et des forces de sécurité, le secteur représentant 14% du Produit intérieur but (PIB), selon la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, a rebondi. La saison touristique 2019 s'annonçait prometteuse avec huit millions de visiteurs attendus. Ces prévisions seront-elles contrariées ? Les prochaines semaines le diront. Mais en ce début d’été, les enjeux en Tunisie ne se limitent pas à la seule relance d’un secteur-clé de l’économie. «C'est une opération terroriste lâche» qui «vise à déstabiliser l'économie et la transition démocratique, alors que nous sommes au début de la saison touristique et à quelques mois des élections», a déclaré le Premier ministre. Des élections présidentielle et législatives sont prévues en octobre et novembre. Or la Tunisie, seul pays à s’être engagé sur la voie d’une transition démocratique pacifique au lendemain du printemps arabe, est confrontée aujourd’hui à une incertitude politique du fait de la faiblesse de ses institutions. Plus encore, les avancées enregistrées en matière de libertés individuelles font d’elle la personnification de l’ennemi du religieux. Mais quoi qu’il en soit, en Tunisie, «il faut que la vie continue et surtout, il ne faut pas laisser la possibilité au terrorisme de gagner», comme l’a déclaré son Premier ministre.

Nadia K.