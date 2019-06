Double attentat en Tunisie : Un mort et huit blessés

Un double attentat visant la police a fait jeudi au moins un mort et huit blessés à Tunis, faisant ressurgir le spectre de la violence en Tunisie à l'ouverture de la saison touristique et à quelques mois des échéances électorales. Peu après les attentats, la présidence de la République tunisienne a indiqué que le président Béji Caïd Essebsi, 92 ans, a été hospitalisé après avoir fait un «grave» malaise. Sur la principale avenue de Tunis, l'avenue Habib-Bourguiba, un kamikaze a visé un véhicule de police en milieu de matinée, blessant trois civils et deux policiers, selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur. L'un des policiers est décédé de ses blessures, a ensuite précisé le ministère. Il s'agit du premier attentat dans la capitale depuis celui perpétré le 30 octobre, également sur la même avenue, par une femme kamikaze, qui avait fait au moins 26 blessés, en majorité des policiers. Des morceaux de corps, probablement celui du kamikaze, jonchaient, jeudi, la chaussée autour de cette voiture, selon des medias sur place. L'attentat s'est produit non loin de l'ambassade de France. Des passants se sont évanouis sous le choc, et de nombreux commerces et administrations du centre-ville ont aussitôt baissé leurs rideaux. Rapidement, des forces de sécurité ont été déployées sur le lieu de l'attentat, où des badauds se sont attroupés malgré les avertissements lancés sur un ton agressif par des agents de police, en panique. Une demi-heure plus tard, un deuxième attentat suicide a visé un complexe de la Garde nationale, à la périphérie de Tunis, faisant quatre blessés parmi les policiers, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le kamikaze s'est fait exploser «à 11H00 (10H00 GMT) devant la porte arrière» du complexe de Gorjani, où sont rassemblés des services de la Garde nationale, de la police judiciaire et des services d'enquête antiterroriste, a déclaré le porte-parole du ministère, Sofiène Zaag. Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué ce double attentat suicide, a rapporté l'organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes SITE. Les auteurs des «deux attaques contre des forces de sécurité tunisiennes dans la capitale sont des combattants du (groupe) Etat islamique», a affirmé l'agence de propagande de l'EI Amaq, citée par SITE. Selon le porte-parole du pôle antiterroriste, Sofiène Sliti, les deux kamikazes ont utilisé une ceinture explosive. L'un des deux kamikazes a été identifié, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur à la TV nationale, sans autre précision.

Le même jour, la station d’émission radio au mont Orbata, dans le gouvernorat de Gafsa, a fait l'objet d'actes de sabotage commis par des éléments terroristes, a fait savoir le ministère de la Défense nationale, sans faire état des dégâts. «Les unités militaires présentes sur les lieux de l’incident ont riposté dans l’immédiat», à l'attaque survenue vers 3h30 (locales), «obligeant les terroristes à s’enfuir vers la montagne», a souligné le département dans un communiqué, retransmis par l'agence de presse TAP. Une opération de ratissage a été lancée pour traquer les terroristes, a-t-on indiqué de même source.

Front uni contre le terrorisme

Le président du parlement tunisien, Mohamed Ennaceur, a appelé à la «solidarité et à l'unité des Tunisiens face au terrorisme», insistant sur la vigilance pour combattre ce fléau et tout ce qui menace la stabilité et la sécurité du pays. «Les attaques terroristes ne font que renforcer la conviction des Tunisiens de rester unis, de défendre l'étendard national et de poursuivre l'édification démocratique», a-t-il souligné dans une déclaration de presse, à l'issue d'une réunion d'urgence du bureau du parlement avec les présidents des groupes parlementaires. M. Ennaceur, cité par l'Agence TAP, a indiqué que l'ARP condamne, fermement, «les attaques terroristes lâches», survenues jeudi matin dans la capitale et rend hommage à la mémoire du membre de la police municipale tué dans l'attaque terroriste, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, civils et policiers. Le président de l'Assemblée des Représentants du peuple (ARP) a affirmé suivre avec préoccupation les développements sécuritaires dans le pays, réitérant son soutien aux forces armées dans leur lutte contre le terrorisme. «Une déclaration sera publiée par le parlement à ce sujet», a-t-il annoncé. Les partis politiques tunisiens Tahya Tounes, Courant populaire, Ennahdha, Machrou Tounes, Al-Joumhouri et le Courant Al-Mahaba ont condamné ces deux attentats. Selon le mouvement Tahya Tounes, ces attentats sont un signe de désespoir du terrorisme en Tunisie après une série d'échecs essuyés grâce à la bravoure des forces sécuritaires et militaires. Le terrorisme, ajoute le parti, était dans l'incapacité d'empêcher la Tunisie de progresser sur la voie de la liberté et la démocratie. De son côté, le Courant populaire a qualifié ces opérations terroristes de «destructives», réaffirmant son soutien total aux institutions sécuritaires et militaires dans leur lutte contre toute tentative ciblant la Tunisie, son peuple, son unité et sa souveraineté. Pour sa part, le mouvement Ennahdha a estimé que ces crimes ne réussiront pas à dissuader les Tunisiens d'atteindre les objectifs de l'étape, d'organiser les prochaines échéances dans les délais impartis et de réunir tous les attributs de la réussite de la saison estivale prometteuse. Quant au parti Al-Joumhouri, il a estimé que cette «attaque terroriste lâche» vise à porter atteinte à la sécurité de la Tunisie et à déstabiliser son processus électoral, soulignant que la guerre contre le terrorisme se poursuit. Il a exhorté la communauté nationale à renforcer les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme. De son côté, Machrou Tounes a appelé les Tunisiens à rester unis pour soutenir les forces de sécurité et de l'armée dans cette guerre continue et de longue haleine contre le terrorisme et les terroristes, saluant la promptitude exemplaire des sécuritaires. Pour le Courant Al-Mahaba, la Tunisie est capable de faire face au terrorisme et préserver son unité territoriale et son processus démocratique, dénonçant une «attaque ignoble dont les auteurs sont mus par un esprit diabolique, œuvrant à déstabiliser la sécurité et l'économie nationale et retarder le processus démocratique et les prochaines élections».

Les deux attentats interviennent à la veille d'une saison touristique, qualifiée de prometteuse par des responsables tunisiens, et à l'approche d'élections présidentielle et législatives, prévues en octobre et novembre. Le ministre du Tourisme, René Trabelsi, a souligné que tous les lieux touristiques restaient ouverts. «Par mesure de sécurité, on a évité (jeudi, NDLR) les arrivées de touristes sur l'avenue Bourguiba». «Par contre, ils (les touristes) ont continué leur passage vers (le site archéologique NDLR) Carthage, Sidi Bou Saïd, le musée du Bardo», de hauts lieux du tourisme près de Tunis, a-t-il ajouté. Le ministre a assuré qu'aucun évènement culturel ne serait annulé. La circulation a été rétablie sur l'avenue Bourguiba en début de soirée et les terrasses de café étaient animées. M. Trabelsi s'est dit confiant pour le reste de la saison touristique, qui s'annonçait prometteuse avec huit millions de visiteurs attendus : «Tous les hôtels de la Tunisie sont pleins, ils le seront demain, après-demain, au mois de juillet, au mois d'août.» «Il faut que la vie continue et surtout, il ne faut pas laisser la possibilité au terrorisme de gagner.» Le tourisme, un secteur-clé en Tunisie, représente 14% du Produit intérieur but (PIB) selon la Fédération tunisienne de l'hôtellerie.