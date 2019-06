NOUVELLES D’ANNABA

Été 2019 : 3 millions de vacanciers attendus

Le coup d’envoi officiel de la saison estivale a été donné, samedi dernier, dans une ambiance riche en couleurs, avec la présence de troupes folkloriques qui se sont produites à la plage Rizzi Amor, au grand bonheur des jeunes venus se rafraîchir au bord de la mer.

C’est le wali Toufik Mezhoud qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet événement, en compagnie des cadres de la wilaya et du mouvement associatif avant de se rendre dans la commune côtière de Chetaibi où il a procédé à la mise en service d’un projet relatif à l’alimentation en gaz naturel de 520 foyers. Les pouvoirs publics s’attendent, cet été, à une forte affluence des estivants. Ils tablent, ainsi, sur la présence d’au moins trois millions de visiteurs, mais le déficit en infrastructures d’accueil continue de poser problème dans une région classée pole d’excellence touristique pour l’Est du pays dans le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) et qui dispose de toutes les potentialités naturelles et d’un littoral long de 122,5 km, avec 21 plages magnifiques autorisées à la baignade. En effet, les 4.774 lits répartis à travers 46 établissements hôteliers demeurent insuffisants pour contenir la forte demande. Depuis le début du mois de juin courant, il a été enregistré jusqu'à présent près de 115.250 personnes qui ont fréquenté les plages de la métropole. Cette dernière recèle de véritables potentiels touristiques qui ne cessent de séduire les visiteurs issus de différentes régions du pays ou de la Tunisie. on cite, à juste titre, les paysages féeriques illuminés par un doux soleil méditerranéen et plages paradisiaques, à l’image de belvédère, Ain Achir, Oued Bagrat (Seraïdi) et la Baie ouest (Chetaïbi). Autant d’autres merveilleux sites séduisants et qui ne lassent pas les visiteurs en quête de repos et de détente. Avec son littoral s’étalant depuis Sidi Salem, à l’est, jusqu'à Chetaibi, à l’ouest, Annaba, censée être une destination touristique par excellence, accuse malheureusement un déficit criard en infrastructures d’accueil. Non seulement les hôtels sont insuffisants, mais elle manque également de camps de colonies de vacances et d’auberges de jeunesse. Ce qui signifie que la région reste confrontée à un déficit énorme en matière de lits pour recevoir les vacanciers. C’est pourquoi les responsables locaux du secteur du tourisme misent sur l’achèvement de 33 projets d’investissement en cours de réalisation avec une capacité d’accueil de 5.452 lits pour faire face à ce problème durant les années à venir. Dans un autre volet et pour améliorer les prestations de services au niveau du littoral, des concessions ont été attribuées à l’EPIC Annaba propre. Selon son directeur, Karim Hamlil, l’entreprise est chargée du nettoiement et la gestion des plages durant la saison estivale, annonçant qu’une centaine de jeunes chômeurs a été recrutée pour la circonstance. Pas moins de trois rotations quotidiennes sont effectuées par l’EPIC au niveau des plages de la ville. Par ailleurs, la protection civile a mobilisé tous les moyens humains et matériels au niveau des 21 plages autorisées à la baignade depuis le début du mois courant. Il s’agit de 73 agents professionnels et 260 autres saisonniers, 10 ambulances équipées et 5 embarcations. La gendarmerie nationale a, de son côté, activé son plan Delphine qui permet de sécuriser la circulation routière, les endroits de détente et de repos et 15 plages sur les 21 autorisées à la baignade. En outre, des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la route figurent également dans le cahier des charges de ce corps constitué, à l’instar de la multiplication des opérations de contrôle et des patrouilles au niveau des forêts et du littoral notamment.