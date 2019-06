En espérant leur classement par l’Unesco : Les foggaras, une merveille d’ingéniosité

Surprise, ô combien agréable, les médias nationaux viennent d’informer que les trois premiers prix d’un concours de la meilleure foggara viennent d’être décernés à Adrar, à des localités lauréates de la wilaya en question, et ce lors d’une rencontre marquée par la signature d’une charte d’exploitation des nappes souterraines.

L’information est d’autant plus réjouissante que le sort des foggaras, dans le grand Sud, demeure de nos jours préoccupant, à plus d’un titre. Faut-il seulement garder à l’esprit que ce système d’irrigation est aussi vieux que l’Algérie elle-même et qu’à ce titre, il mérite qu’on lui voue toute l’attention requise, chaque jour que Dieu fait ? A telle enseigne d’ailleurs, qu’on se demande, à raison, pourquoi il n’a pas encore été proposé par l’Algérie au classement, par l’Unesco, en tant que patrimoine mondial de l’humanité… De toute évidence, les citoyens du grand Sud algérien savent combien, en matière d’exploitation des ressources en eau dans leur milieu environnant, ce système est précieux pour leur survie. Un bref rappel historique, en ce sens, n’est pas inutile pour souligner l’extrême importance de la disponibilité en eau pour la survie de l’agriculture saharienne. Et, par la même, des habitants concernés et ce, depuis la nuit des temps. Depuis la plus haute antiquité, en effet, les oasis sahariennes dans notre pays ont attiré l’attention et la curiosité de toutes sortes de voyageurs. L’historien et grand voyageur grec Hérodote rapporte que «de l’Atlas au «pays des noirs», les voyageurs ne quittaient pas l’ombre des palmiers». Témoignage peut-être exagéré, mais ô combien significatif aussi du nombre et de l’importance des palmiers. L’interminable coulée de millions d’arbres ne pouvait être, sous cet angle et à diverses époques, que l’image-rêverie de tous les grands voyageurs.

S’agissant de l’abondance de la végétation en eau au Touat, il faut noter que celle-ci n’est pas la conséquence d’une situation climatique exceptionnelle, bien au contraire. Ici, en l’occurrence à Adrar, l’aridité du désert est la règle. Seule l’action de l’homme a jusque-là permis la vie. Les communautés, depuis longtemps, vraisemblablement depuis l’Antiquité, ont mis au point l’un des systèmes les plus perfectionnés et les plus ingénieux d’irrigation et d’alimentation en eau, en tout cas l’un des plus étonnants aussi : les fameuses «foggaras», galeries souterraines creusées à travers les formations aquifères, généralement gréseuses, où l’eau est captée par capillarité, et qui à ce jour font l’admiration des techniciens modernes de tous bords.

Ici, on n’attend jamais la pluie…

La pente de ces conduites est ainsi calculée de telle sorte que, par le seul jeu de la pesanteur, l’eau s’écoule jusqu’au lieu de son utilisation. Parfois, ce drainage souterrain s’enfonce sur plus de dix kilomètres à l’intérieur des plateaux. Sait-on seulement combien le formidable terrassement qu’exigèrent ces travaux a du être effectué, forcément par des esclaves, comme pour les pyramides égyptiennes ! Or, il faut retenir que, généralement, le passage des conduites permet tout juste celui d’un homme, accroupi de surcroit. Il y a certes, en moyenne tous les dix mètres, une «cheminée» d’aération qui s’ouvre au dessus du boyau. A vous d’imaginer le reste...

On retiendra aussi que le réseau des foggaras dans le grand Sud s’est, de nos jours, étendu sur plus de 4.000 kilomètres, avec une concentration maximum sur les plateaux du Touat et dans la région d’In Salah, où on dit que sa longueur dépasse pratiquement celle du métro parisien. Malheureusement, la réduction, depuis quelque temps, de la main d’œuvre locale, en rend aujourd’hui l’entretien très difficile. Mais cet effort colossal n’est pas à la démesure de l’homme. L’eau n’est pas un don du ciel. Ici on n’attend jamais la pluie, on ne s’en soucie que parce que les rares orages détruisent les ksour et les maisons aux murs et terrasses d’argile s’effondrent. Il est néanmoins capital que cette eau tombe du ciel ailleurs, sur le plateau du Tadmait, au nord-est, pour ensuite venir, par des eaux souterraines distribuées par des foggaras, irriguer la vallée de palmeraies du Touat, qui est en soi une région touristique par excellence.

Kamel Bouslama