Rencontre avec Javier Reverte à l’institut Cervantès d’Alger : Safari avec un talentueux homme de lettres

L’Institut Cervantès d’Alger a accueilli, jeudi dernier dans l’après-midi, l’auteur espagnol, Javier Reverte, lors d’une rencontre-débat autour de sa carrière littéraire. Journaliste et écrivain, il est auteur de plusieurs romans, récits et poèmes de voyage, explorant les différentes cultures du monde.

L’auteur a abordé différentes thématiques d’ordre culturelle, historique et littéraire à l’exemple du rayonnement de la langue espagnole dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il dénonce la lacheté du gouvernement espagnol et l’abandon du peuple sahraoui, même si ce dernier reste profondément attaché à la culture et la langue espagnoles. « Le peuple sahraoui à ce sentiment d’être abandonné par l’Espagne, heureusement qu’il y a beaucoup d’associations qui aident le peuple sahraoui et qui développent avec lui de solides relations d’amitié... La langue de Cervantès constitue jusqu’à aujourd’hui un élément fort de communication, même si des intellectuels sahraouis sont soit francophones ou anglophones. La langue espagnole a une place particulière, et utilisent un vocabulaire et des expressions qui nous rappellent l’ancien espagnol », a-t-il fait savoir.

Sur la question du pays qui l’avait assez épaté en Afrique, l’auteur répond sans aucune hésitation par la Tanzanie. « C’est un pays que j’adore particulièrement, pour sa nature tout d’abord, qui pour moi, est une parfaite synthèse du monde. On y trouve des plages, montagnes, lacs, rivières, déserts, forets... C’est une typique façade du continent africain. Même en politique,‹ ils sont parvenus à avoir un projet de société et s’unir autour d’un idéal commun, le meilleur exemple en est la langue ; le swahili est largement parlé au sein de la population, d’ailleurs c’est une langue élégante et facile à apprendre », a-t-il confié. Que ce soit pour le Nil, l’Amazone ou le Mississipi, Javier Revête a toujours accordé une place de choix à la rivière dans la narration de ses histoires. «La rivière m’évoque la vie et la transmission de la vie. Aux bords d’une rivière, il y a toujours eu des villes et des populations, il est vrai que la rivière mène à la mer qui est salée, c’est un peu comme la vie qui mène à la mort », a-t-il fait savoir.

L’auteur revient sur sa visite à Alger dans le cadre de l’écriture du livre « L’homme aux deux patries » d’Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957. Il revient d’abord sur la plume d’exception de cet auteur, qui selon lui, emporte le lecteur et atteint l’émotion.

«Je suis venu à Alger et j’ai déambulé dans les rue de Belcourt pour essayer de ressentir ce que Camus avait ressenti pendant son enfance et jeunesse. J’ai visité les deux maisons qu’il a habitées et même le lycée dans lequel il a été. Ma surprise a été grande de ne pas trouvé une stele ou une affiche indiquant le passage du prix Nobel dans ce lycée. Les personnes avec qui j’ai discuté m’ont dit que Camus n’était pas considéré comme un algérien, en dépit de son amour pour cette terre. Ils m’ont dit aussi qu’il n’avait jamais évoqué un personnage algérien dans l’ensemble de ses œuvres hormis l’«arabe dans son livre L’étranger qui avait une image péjorative d’assassin», a-t-il noté.

Né en 1944 à Madrid (Espagne), Javier Reverte est un auteur de romans, de récits de voyage et de recueils de poésie. Une trentaine d’œuvres au total, parmi lesquelles sont particulièrement remarquables le roman El tiempo de los héroes (Le temps des héros, 2013), et le récit de voyage La trilogia de Africa (La trilogie d’Afrique). Son dernier livre s’intitule New York, New York… (2016).

Dans certains de ses ouvrages, Reverte relate sa quête des origines d’une œuvre célèbre d’un grand auteur, ou il explore le contexte dans lequel un écrivain a réalisé son travail et passé une partie de sa vie, élaborant une sorte de biographie vivante. Il a ainsi suivi les traces des classiques grecs dans Corazon d’Ulises (Cœur d’Ulysse), de Joseph Conrad dans Vagabundo en Africa (Vagabond en Afrique) ou Jack London dans El Rio de la luz (La rivière de la lumière). En avril 2016, il publie El hombre de las dos patrias (L’homme aux deux patries), qui revient sur l’enfance d’Albert Camus et explore les œuvres de ce dernier, du début de sa vie d’homme à sa carrière d’écrivain.

