Concours « Top Summer » à Boumerdès : 10 millions de dinars pour la meilleure ville côtière

Un prix de 10 millions de dinars récompensera la meilleure plage et ville côtière de la wilaya de Boumerdes en cette 2e édition du concours "Top Summer", a annoncé tout récemment le wali Yahia Yahiatene. "Le coup d’envoi de la 2e édition de ce concours, évènement lancé pour la première fois en 2018 à Boumerdes, a été donné la mi-juin à l’occasion de l’ouverture de la saison estivale 2019", a indiqué à l’APS le chef de l'exécutif de la wilaya. M. Yahiatene a indiqué que ce concours, une des priorités de la wilaya, vise à accueillir près de 15 millions de visiteurs et estivants/an, s'appuyant en cela sur ses importantes ressources touristiques qui "l’habilitent largement à atteindre cet objectif". Une dizaine de communes de la wilaya sont en lice pour arracher ce prix, à savoir Boumerdes, Corso, Boudouaou El Bahri, Zemmouri, Cap Djjinet, Legata, Sidi Daoud, Afir, Dellys et Thenia, a précisé l’inspecteur général de la wilaya, Rezzouki Mohamed, en charge du concours. La création de ce concours, dont le gagnant sera révélé en septembre prochain, vient couronner les "efforts fournis pour la promotion de la destination touristique de Boumerdes et l’amélioration des conditions d’accueil et d’attraction du plus grand nombre possible d’estivants et de touristes", a-t-il ajouté. De nombreux critères et paramètres ont été fixés pour ce prix, pour lequel une commission de wilaya, englobant des représentants de nombreuses directions et organismes concernés, a été constituée en vue d’effectuer des visites de terrain au niveau des communes participantes pour la sélection des trois meilleurs lauréats parmi elles. Parmi les critères fixés pour ce concours, M. Rezzouki a cité la propreté de la ville participante, de ses plages et leur bon entretien, la disponibilité de panneaux d’information à leur niveau, l’entretien des accès menant aux plages, ainsi que la disponibilité d’aires de repos et de jeux, d’espaces pour les activités sportives, culturelles et de détente et de structures d’hébergement. Les autres critères concernent la disponibilité de l’éclairage public, de l’eau potable, des salles d’eau et de douches (au niveau des plages), de moyens de transport, de prestations commerciales et de restauration, ainsi que des parkings et d’espaces pour la vente de produits artisanaux. Selon Rezzouki Mohamed, le concours "Top Summer" a pour objectif principal de "promouvoir les valeurs de concurrence positive et de l’initiative citoyenne afin de mettre en avant le potentiel touristique de la wilaya de Boumerdes, tout en veillant à assurer les meilleures prestations possibles aux estivants et aux visiteurs".