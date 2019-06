Cadre de vie : Une décharge toujours aussi convoitée

• Dans un précédent article, datant d’il y a deux ans, on en avait déjà fait état. Eh oui, faut-il le rappeler, il y a toujours la même décharge publique : située tout juste à droite de la sortie du tunnel des Facultés, autrement dit tout à fait au début de la rue Henri-Dunant (ex-Mulhouse).

Pour mieux situer l’endroit, il faut juste se dire que la naissance du «hirak» algérien, le 22 février dernier, c’est à peine à deux doigts de la désormais célèbre Place Maurice Audin, en plein centre d’Alger. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, d'une niche qui auparavant -c’est-à-dire avant qu’elle ne soit, à l’époque, fermée définitivement par l’APC d’Alger centre- faisait office de décharge publique, vu qu'elle servait à recevoir les ordures ménagères produites par tous les riverains.

Une décharge publique donc, demeurée pratiquement au même endroit, même si entre-temps, et en raison de requêtes formulées par quelques riverains, elle a été déplacée de quelques mètres… à peine… Et pour se situer où à présent ? Carrément en face de l’entrée du personnel de la compagnie nationale Air Algérie ! Autant dire que le problème a été seulement déplacé au lieu d’ère résolu définitivement. Pour tout dire, ce problème a connu la pire solution qui soit : laisser «proliférer» une décharge publique à proximité immédiate du bâtiment abritant le siège d’Air Algérie, pour ne pas dire un pavillon national ! Une honte, tout simplement.

C'est donc cette décharge qui déjà était très convoitée. Pour la petite histoire, vous allez savoir pourquoi : d'abord il y a les riverains qui en demeurent les premiers utilisateurs et c'est normal. Mais ils ne sont pas les seuls. L'endroit continue aussi d’être très exploité par les SDF qui viennent toujours, autant dire quotidiennement, y effecteur leurs «fouilles». Bien entendu sans gène et sans même prêter attention aux riverains qui, à ce jour, viennent y déposer leurs ordures ménagères, et aux passants.

Venaient ensuite -et viennent toujours- les chats du quartier. Quelquefois les rats aussi. Pas toujours aux mêmes moments que les SDF certes, ce qui permettait une relative coexistence pacifique entre tous ces opiniâtres chercheurs de pitance, mais une coexistence souvent contrariée durant les moments eutectiques, car simultanés, de partage du «butin»...

Présence incongrue

Et ce n'est pas tout. Même les goélands, devenus nicheurs depuis belle lurette, se sont mis de la partie car désormais il leur arrive fréquemment de descendre des terrasses d'immeubles voisins -où ils ont fait leurs nids- pour venir s'approvisionner en «précieuses» denrées. D’autant qu’ils ont depuis peu des petits à nourrir. Et, tenez-vous bien, cela ne se passe pas toujours sans quelques démêlés avec les SDF et chats du quartier, qui tiennent eux aussi à sauvegarder leur part de «rente».

La meilleure de toutes, c'est quand un SDF des environs a décidé, un jour, d'installer carrément ses quartiers d'hiver et d'été dans la niche en question. Ne tardant pas à la «nettoyer» en la débarrassant de toutes les ordures qui s'y amoncelaient, il se mit en devoir de «sécuriser» l'endroit en le fermant avec une sorte de carton dur, histoire d'avoir une porte lui-aussi, comme tout le monde.

Au lendemain de ces «travaux d'aménagement», une dame passant par là fit une halte afin de constater le changement survenu. A son tour un homme s'arrêta aussi, mais c'était pour s'adresser à la dame en ces termes : «Vous vous rendez compte, voilà à présent que les SDF transforment nos poubelles en domicile... Quand je pense que j'avais demandé à l'APC d’Alger-centre de m'attribuer cette niche en concession pour en faire un kiosque à tabacs et journaux... et l’APC a

refusé !».

Tout cela, bien sûr, c’est du passé. Mais ce qui demeure aujourd’hui, c’est la présence incongrue de cette décharge publique qui fait vraiment fausse note et dont on ne sait trop, à présent, où l’installer définitivement dans le quartier en question.

Kamel Bouslama