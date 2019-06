Jumelage entre les hôpitaux du nord et du sud : Mission médicale du CHU de Tizi Ouzou à Tamanrasset

Dans le cadre du programme de jumelage entre les centres hospitalo-universitaires du nord et les hôpitaux des hauts-plateaux et du sud du pays, une nouvelle mission médicale du CHU Nedir-Mohammed de Tizi-Ouzou est actuellement dans la wilaya de Tamanrasset, a annoncé la direction générale de ce même CHU dans un communiqué rendu public hier. La délégation médicale, qui s’est rendue dans cette wilaya du sud du pays depuis le 22 juin dernier et y séjournera jusqu’au 28 du même mois, est conduite par le Professeur Habarek, médecin chef de service chirurgie générale du CHU Nedir-Mohamed et elle est composée de praticiens de différents rangs, a indiqué la même direction tout en précisant que cette mission a été renforcée par deux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation. Cette délégation médicale a assuré une mission exclusivement de chirurgie digestive et urologie, a en outre fait savoir la direction générale du CHU de Tizi-Ouzou qui a également rappelé que la liste de patients à prendre en charge a été préalablement établie et programmée par les services de l’EPH de Tamanrasset. Par ailleurs, dans le même cadre de soutien aux hôpitaux du sud du pays, une autre mission médicale du même CHU, englobant les spécialités de neurologie, rhumatologie, oncologie et chirurgie, est projetée du 6 au 12 juillet prochains dans la wilaya de Ghardaïa.

Bel. Adrar